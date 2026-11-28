BUENOS AIRES (AP) — Las casas de apuestas en línea dejarán de exhibirse en las camisetas de los clubes del fútbol argentino y no podrán patrocinar instituciones deportivas ni deportistas, tras la aprobación unánime en el Senado de Argentina de una ley integral para prevenir la ludopatía.

La norma, sancionada el jueves tras haber recibido media sanción de la Cámara de Diputados en noviembre de 2024, prohíbe de manera amplia la publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar y apuestas virtuales en estadios, indumentaria deportiva, transmisiones televisivas, medios impresos, vía pública y plataformas digitales. Los plazos específicos para que las instituciones rescindan o adecuen sus contratos vigentes quedarán definidos en la reglamentación que el Poder Ejecutivo deberá emitir en un plazo máximo de 120 días.

La nueva ley busca prevenir la ludopatía y regular el acceso a juegos de azar.

La restricción impacta directamente en el esquema financiero del fútbol local, donde diez equipos de la Primera División —incluidos Boca Juniors, River Plate, Racing Club, Independiente, San Lorenzo y Rosario Central— mantienen acuerdos con plataformas de apuestas como patrocinadores principales en sus uniformes. Asimismo, la disposición alcanza a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Copa Argentina y la Liga Profesional, cuyo campeonato lleva actualmente el nombre comercial de una operadora de apuestas. Según datos difundidos por la agencia EFE, este sector concentró el 17,3 por ciento del espacio publicitario argentino durante la Copa Mundial de 2026.

Impacto financiero en clubes de fútbol argentino tras la prohibición de apuestas.

El texto legal veta tanto los anuncios tradicionales como las menciones indirectas o encubiertas en redes sociales y servicios de video. En consecuencia, futbolistas profesionales, celebridades, creadores de contenido e incluso personajes de ficción tienen prohibido promocionar sitios de apuestas o pronósticos deportivos. La única excepción contemplada permite difundir información institucional dentro de salas de juego y agencias físicas habilitadas, siempre acompañada de advertencias sanitarias sobre los riesgos del juego compulsivo.

La legislación incluye medidas para proteger a menores de 18 años de las apuestas.

Para impedir el acceso de menores de 18 años, la legislación obliga a las operadoras a implementar sistemas de verificación biométrica mediante reconocimiento facial vinculados al Registro Nacional de las Personas (Renaper), control que deberá ejecutarse al abrir una cuenta, en cada inicio de sesión y al cobrar premios. De igual forma, elimina los bonos de bienvenida, restringe los medios de pago únicamente a tarjetas de débito o billeteras virtuales con saldo disponible —excluyendo tarjetas de crédito y cuentas de prestaciones sociales— y crea un registro nacional de autoexclusión voluntaria.

El proyecto permaneció dos años sin tratamiento en la Cámara Alta y estuvo a pocos días de perder vigencia parlamentaria, hasta que un pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Argentina impulsó un acuerdo entre los bloques legislativos para llevarlo al recinto. Durante la misma sesión, los senadores también dieron media sanción por unanimidad a una iniciativa complementaria contra las plataformas clandestinas, la cual faculta al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a bloquear sitios ilegales, aplicaciones y dominios espejo en un plazo de 24 horas, proyecto que ahora deberá ser ratificado por la Cámara de Diputados.