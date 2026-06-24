Movimientos telúricos en Venezuela: Sismos impactan varias ciudades

Dos potentes movimientos telúricos registrados el miércoles en Venezuela provocaron afectaciones estructurales en diversas ciudades, incluida la capital, Caracas, donde se reportaron colapsos parciales de edificios y viviendas.

Según los primeros informes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y del Servicio Geológico Colombiano (SGC), los eventos sísmicos alcanzaron magnitudes preliminares de 7.1 y 7.5, ocurriendo con apenas un minuto de diferencia. Autoridades locales señalaron una intensidad aproximada cercana a los 7 grados, mientras que el análisis técnico indicó que ambos sismos fueron superficiales, con profundidades estimadas entre 10 y 13 kilómetros.

El epicentro fue ubicado de forma preliminar en una zona limítrofe entre los estados Carabobo y Yaracuy, cerca de Morón y a corta distancia de San Felipe. Debido a la poca profundidad, el movimiento se sintió con fuerza en una amplia región del centro del país, abarcando estados como Aragua, Miranda, La Guaira, Yaracuy, Carabobo y Trujillo, además de varias localidades importantes como Valencia, Maracay, Barquisimeto, Nirgua y Yumare.

En Caracas, residentes de distintas zonas reportaron un movimiento intenso y prolongado que obligó a evacuar edificios de manera preventiva. En áreas como Altamira y Los Palos Grandes se observaron daños visibles en estructuras, incluyendo muros colapsados y polvo en suspensión tras los derrumbes.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) recordó que esta franja del país se encuentra sobre un sistema de fallas activo, lo que la convierte en una zona de alto riesgo sísmico. Tras el evento, autoridades ordenaron la suspensión temporal del suministro de gas en sectores afectados para reducir el riesgo de incendios, además del despliegue de cuerpos de seguridad, bomberos y Protección Civil.

Las autoridades también exhortaron a la población a mantenerse en espacios abiertos ante posibles réplicas, mientras continúan las evaluaciones de daños materiales y posibles personas afectadas.

El evento fue catalogado como uno de los más fuertes en la región en más de un siglo, comparado con registros históricos como el terremoto de San Narciso de 1900 y el sismo de Sucre en 2018.

El impacto también se sintió en zonas de Colombia, especialmente en la región Caribe y el nororiente del país, aunque sin reportes de daños ni víctimas. Las autoridades marítimas colombianas descartaron la posibilidad de tsunami en sus costas, pese a que inicialmente se emitieron alertas preventivas en otras islas del Caribe.