Duda Trump si Zelensky está listo para respaldar la última propuesta de paz para Ucrania. Donald Trump puso en duda si el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está listo para respaldar la última propuesta de paz, mientras su hijo advirtió que el comandante en jefe podría impacientarse y alejarse de Ucrania.

"Tengo que decir que estoy un poco decepcionado de que el presidente Zelensky aún no haya leído la propuesta, eso fue hace unas horas", dijo Trump a los periodistas antes de convertirse en el primer presidente en ser anfitrión del lujoso Kennedy Center Honors. A su gente le encanta, pero a él no. A Rusia le parece bien.

El mes pasado, los negociadores estadounidenses y ucranianos elaboraron un plan de paz de 19 puntos que incluía varias disposiciones que el tirano ruso Vladimir Putin rechazó rápidamente. No está claro cuánto de eso fue reelaborado desde que Rusia lo rechazó.

¿Qué dijo Trump Jr. sobre Zelensky?

"Creo que puede ser", dijo Donald Trump Jr. en el Foro de Doha el domingo cuando se le preguntó si su padre se marcharía de Ucrania. "Lo bueno de mi padre, y lo que lo hace único, es que nunca se sabe qué va a hacer", continuó. "El hecho de que no sea predecible... obliga a todos a actuar con honestidad intelectual".

Zelensky ha elogiado las negociaciones para poner fin a la sangrienta guerra que asola su país y destacó que su equipo aún está trabajando en los detalles más finos del plan. "Estoy agradecido por una discusión muy centrada y constructiva", escribió Zelensky el sábado. "Cubrimos muchos aspectos y repasamos puntos clave que podrían garantizar el fin del derramamiento de sangre y eliminar la amenaza de una nueva invasión rusa a gran escala, así como el riesgo de que Rusia incumpla sus promesas, como ha sucedido repetidamente en el pasado".

El yerno de Trump, Jared Kushner, y el enviado especial Steve Witkoff se reunieron con el negociador ucraniano Andriy Hnatov y Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, el viernes pasado en Florida. Zelensky viajó a Londres el lunes para reunirse con líderes europeos en medio de las conversaciones para poner fin a la guerra.

¿Qué piensan los legisladores sobre el conflicto?

A lo largo de sus esfuerzos de negociación de paz, Trump ha dudado entre culpar más a Ucrania o a Rusia por prolongar el brutal conflicto que cumplirá su cuarto aniversario en febrero. En septiembre, Trump arremetió contra Putin e insinuó que Rusia podría ser un "tigre de papel", añadiendo que creía que Ucrania podría recuperar el territorio perdido. Semanas después, el presidente aparentemente volvió a mostrarse resentido con Ucrania y declaró públicamente su convicción de que "Putin quiere poner fin a la guerra".

El mes pasado, los legisladores del Congreso, firmemente pro-Ucrania, estaban furiosos por un borrador de un plan de paz de 28 puntos que habría visto a Kiev hacer concesiones masivas como ceder toda la región del Donbass, de la que los rusos no han podido apoderarse por completo durante más de una década, incluido el período anterior a su invasión, cuando ayudó a alimentar una guerra civil en Ucrania. Ucrania también tendría que comprometerse a no unirse nunca a la OTAN, reducir su fuerza militar de aproximadamente 900.000 a 600.000 efectivos y otorgar amnistía a todos los involucrados en la guerra, lo que significa que Rusia no podría enfrentar acusaciones de crímenes de guerra. Se le pidió a Rusia que hiciera algunas concesiones en esa propuesta. Pero el equipo de Trump revisó rápidamente el plan durante una serie de conversaciones con negociadores ucranianos.

Trump Jr. criticó duramente a Zelensky y criticó cómo se suele retratar al líder ucraniano en el escenario mundial y en los medios estadounidenses. "Debido a la guerra, y porque es uno de los grandes expertos en marketing de todos los tiempos, Zelensky se convirtió en una especie de deidad, especialmente para la izquierda, donde no podía hacer nada malo; estaba más allá de todo reproche", reprendió Trump Jr. "Queremos la paz. Queremos detener la muerte", añadió más tarde el heredero de Trump.

El apoyo público a Ucrania en su guerra de defensa contra los invasores rusos ha aumentado al 62 %, según una reciente encuesta de Defensa Nacional de Reagan entre adultos estadounidenses, lo que marca un aumento respecto de la encuesta anterior. Un sólido 64 % apoyó el envío de armas a Ucrania, y el 70 % dudaba que se pudiera confiar en que Rusia cumpliera su parte del trato en cualquier acuerdo.