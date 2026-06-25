Festejos mundialistas reúnen a 800 mil personas en la CDMX sin incidentes mayores

La celebración por el triunfo de la Selección Mexicana sobre República Checa en la Copa del Mundo 2026 congregó a alrededor de 800 mil personas en distintos puntos de la Ciudad de México, donde se registró saldo blanco, informó el gobierno capitalino.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, los festejos se desarrollaron de manera ordenada y segura gracias al operativo implementado en los espacios públicos donde se transmitió el encuentro disputado en el Estadio Ciudad de México.

La dependencia señaló que no se reportaron incidentes de gravedad que afectaran la convivencia entre los asistentes durante las actividades organizadas para seguir el tercer partido de México en el torneo.

Acciones de la autoridad

Como parte de las acciones de vigilancia, personal de diversas dependencias realizó el aseguramiento y retiro de bebidas alcohólicas en distintos puntos de la vía pública. Esta medida tuvo como objetivo evitar la venta y consumo fuera de las zonas autorizadas, así como reforzar las condiciones de seguridad para quienes participaron en las celebraciones.

Informe sobre los operativos

Las autoridades capitalinas adelantaron que en las próximas horas se dará a conocer un informe detallado sobre los operativos desplegados durante los festejos, incluyendo los resultados obtenidos en áreas como seguridad, movilidad y protección civil.