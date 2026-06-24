Claudia Sheinbaum recibe a Felipe VI: diálogo sobre pueblos originarios

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que este miércoles recibirá en Palacio Nacional al rey Felipe VI de España, en un encuentro que busca abrir un nuevo capítulo en la relación entre ambos países.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la reunión no solo tendrá un carácter protocolario, sino también un enfoque de diálogo histórico y cultural, especialmente en torno al papel de los pueblos originarios de México. Sheinbaum señaló que este acercamiento ocurre en un contexto donde las relaciones diplomáticas entre México y España han tenido momentos de tensión en años recientes, derivados de solicitudes de reconocimiento sobre hechos históricos ocurridos durante la Conquista.

Relación México–España y el contexto histórico

La presidenta recordó que la relación política entre ambos gobiernos se vio afectada tras la solicitud del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pidió que España ofreciera disculpas por los abusos cometidos durante la Conquista.

De acuerdo con Sheinbaum, aquella petición generó interpretaciones distintas en sectores españoles, aunque insistió en que el objetivo era promover un reconocimiento histórico compartido. El planteamiento, explicó, buscaba abrir un diálogo sobre las consecuencias de ese periodo en los pueblos originarios y su impacto en la identidad cultural del país.

En este nuevo escenario, la mandataria consideró que existen señales de apertura por parte del monarca español.

Un nuevo acercamiento diplomático

Sheinbaum destacó que recientemente ha observado una actitud distinta del rey Felipe VI, particularmente tras su participación en eventos culturales relacionados con México en España. Entre ellos, mencionó su visita a exposiciones dedicadas a los pueblos originarios y a las mujeres indígenas, lo que consideró un gesto relevante dentro del contexto diplomático actual. "Fue un gesto importante de su parte y nosotros lo tomamos en cuenta", expresó la presidenta al referirse a estas acciones como parte de un posible nuevo entendimiento bilateral. La reunión en Palacio Nacional, dijo, se desarrollará en un ambiente cordial y de respeto institucional entre ambas naciones.

El enfoque: pueblos originarios y derechos constitucionales

Uno de los temas centrales del encuentro será la importancia del reconocimiento de la grandeza cultural de las civilizaciones originarias de México. Sheinbaum adelantó que buscará explicar al monarca español por qué este tema es fundamental en la identidad nacional y cómo ha evolucionado su reconocimiento dentro del marco legal del país. La presidenta también abordará los avances constitucionales que buscan garantizar plenamente los derechos de los pueblos indígenas, así como su participación en la vida pública y cultural del país. Este enfoque, señaló, forma parte de una visión de Estado que reconoce la diversidad histórica y social de México como un elemento central de su presente.

Una visita en el marco del Mundial 2026

La reunión con el rey Felipe VI ocurre también en un contexto internacional particular, ya que su visita a México está relacionada con actividades previas a la Copa Mundial de Fútbol 2026, que será organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá. Este evento ha servido como punto de encuentro para diversas agendas diplomáticas, culturales y deportivas entre los países participantes. En este caso, la invitación a Palacio Nacional surgió como una oportunidad para retomar el diálogo bilateral desde una perspectiva más amplia.