Cuatro muertos tras ataque armado en restaurante de Acapulco

ACAPULCO, México — Un ataque armado en un restaurante de la zona turística de Barra Vieja dejó un saldo de cuatro personas muertas la tarde de este viernes, informaron autoridades de seguridad del estado de Guerrero. Entre las víctimas se encuentran tres mujeres y un hombre, identificados preliminarmente como miembros de una misma familia y propietarios del establecimiento.

De acuerdo con los reportes oficiales, sujetos armados irrumpieron en el local y abrieron fuego de manera directa contra las víctimas. El incidente provocó el despliegue inmediato de efectivos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Ministerial, quienes acordonaron el área para iniciar las diligencias correspondientes.

Investigación por multihomicidio en la zona turística

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero acudieron al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos y recolectar indicios balísticos. Según testimonios preliminares recabados por las autoridades, tres de los fallecidos eran hermanos. Una cuarta víctima aún no ha sido identificada formalmente por las autoridades locales.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha reportado detenciones relacionadas con el ataque. El móvil del crimen permanece bajo investigación, mientras que los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Persistencia de la violencia en el puerto

Este hecho se suma a una serie de incidentes violentos registrados en el municipio durante las últimas 24 horas. Según informes de seguridad pública, este mismo viernes se reportó el asesinato de una mujer policía en la zona rural de Acapulco, así como el hallazgo de otros dos cuerpos en distintos puntos de la ciudad.

La zona de Barra Vieja, conocida por su oferta gastronómica y afluencia turística, se mantuvo bajo vigilancia reforzada tras el atentado. Las autoridades estatales no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el posible impacto de este evento en la actividad turística de la región.