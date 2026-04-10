Claudia Sheinbaum advierte sobre trata de personas en el Mundial 2026

En la antesala del evento deportivo más importante del planeta, la presidenta Claudia Sheinbaum encendió las alertas sobre uno de los riesgos más graves que pueden crecer en contextos de alta movilidad: la trata de personas.

Con millones de visitantes esperados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, el gobierno mexicano no solo se enfoca en la seguridad tradicional, sino en un fenómeno más silencioso, pero igualmente peligroso.

Un riesgo invisible que crece con los grandes eventos

La trata de personas suele incrementarse en eventos masivos internacionales. El flujo turístico, la demanda de servicios y la movilidad facilitan redes criminales que operan en la sombra.

Ante este escenario, Sheinbaum fue clara: no se permitirá que el Mundial se convierta en terreno fértil para este delito.

La estrategia no parte de cero. México ya enfrenta una compleja realidad en materia de seguridad y desapariciones, donde el crimen organizado juega un papel central. Por ello, el enfoque ahora es preventivo y anticipado.

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"Vigilancia permanente": la nueva estrategia

El gobierno federal anunció el despliegue de una campaña nacional contra la trata, acompañada de vigilancia constante antes, durante y después del Mundial.

Entre las acciones clave destacan:

- Refuerzo de operativos en zonas turísticas y sedes mundialistas

- Coordinación entre fuerzas federales, estatales y organismos internacionales

- Monitoreo continuo en puntos estratégicos como aeropuertos, hoteles y transporte

- Campañas de concientización para detectar y denunciar posibles casos

Este plan se suma a un amplio operativo de seguridad ya previsto, que incluye miles de elementos, tecnología avanzada y colaboración internacional para garantizar un evento seguro.

Un Mundial bajo la lupa global

México será observado por el mundo. Más de cinco millones de visitantes podrían llegar al país, lo que convierte al torneo en una oportunidad... pero también en un desafío enorme.

La administración federal ha insistido en que la seguridad está garantizada, destacando la coordinación entre instituciones y el despliegue anticipado de operativos.

Sin embargo, la diferencia ahora es el enfoque: no solo se trata de evitar violencia visible, sino de combatir delitos ocultos como la trata.

Más allá del fútbol: un mensaje social

La advertencia de Sheinbaum va más allá del Mundial. Es también un reconocimiento de que la trata de personas es un problema estructural que requiere atención constante.

El mensaje es claro: México busca que la fiesta del fútbol no oculte realidades que deben enfrentarse con firmeza.