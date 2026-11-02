Confirman fallecimiento de mexicano en accidente ferroviario en España

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó el fallecimiento de un ciudadano mexicano que permanecía desaparecido tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, a la altura de la provincia de Toledo, España.

A través del Comunicado Oficial 220/2026, la dependencia federal informó que las autoridades de la Guardia Civil española lograron identificar el cuerpo del connacional, concluyendo las labores de búsqueda en la zona del siniestro. Las autoridades diplomáticas mexicanas omitieron difundir la identidad de la víctima por respeto a la privacidad familiar.

La Embajada de México en España mantiene la asistencia consular a los familiares que viajaron a Europa, coordinando las gestiones logísticas y administrativas para la repatriación de los restos mortales, además de otorgar apoyos económicos para cubrir los gastos funerarios y de traslado.

Detalles del accidente ferroviario

El siniestro vial se registró cerca de la estación de Urda, en el municipio de Los Yébenes, cuando un tren AVE de la empresa Renfe colisionó por alcance contra una unidad de la compañía Iryo que se encontraba detenida debido a una falla informática en el sistema de señalización LZB. El saldo preliminar general registra decenas de fallecidos y múltiples heridos.

Acciones de la autoridad

Con la confirmación del deceso del ciudadano desaparecido, la Cancillería cerró el censo de mexicanos involucrados en el percance, manteniendo la cifra de 11 connacionales atendidos previamente por lesiones leves y dados de alta de distintos centros hospitalarios locales.