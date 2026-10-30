Crece indignación contra FlixBus México por cargos fantasma

La promesa de FlixBus de revolucionar el transporte terrestre en México mediante tecnología punta y precios bajos se enfrenta a una severa crisis de confianza. A pocos meses de su despliegue en el país, la filial de la multinacional alemana acumula una ola de críticas en el entorno digital, donde decenas de usuarios reportan desde clonaciones de cobros hasta la misteriosa duplicación de las tarifas al momento de pagar.

Lo que debió ser un viaje económico se transformó en un calvario financiero para pasajeros como Victoria Cabrera. La usuaria exhibió públicamente la falta de certezas operativas de la plataforma al cuestionar un incremento injustificado en su pasaje: de un costo inicial de 614 pesos, la aplicación terminó descontando 1,000 pesos de su saldo bancario sin explicación alguna.

Esta alteración en los precios de último minuto no es un caso aislado. En las comunidades digitales de la empresa se multiplican los testimonios de clientes que califican el servicio como un riesgo para las finanzas personales. Voces como la de María del Carmen han lanzado alertas contundentes en redes sociales, instando a la población a evitar las reservas con la compañía debido a los cobros indebidos recurrentes.

El foco rojo de la problemática apunta directamente a la seguridad de la pasarela de pagos integrada en la aplicación móvil. El temor a una vulnerabilidad en el resguardo de datos sensibles ha escalado tras denuncias de "cargos fantasma" realizados a tarjetas de crédito que ya habían sido registradas en el sistema.

A través de la cuenta de arte @artedellapintura.arte, un afectado relató haber sido víctima de un descuento imprevisto y directo: "El día de ayer hicieron un cargo a mi tarjeta de crédito así porque sí. Tengan cuidado, eso es robo", advirtió, pidiendo a la comunidad no ingresar información bancaria en la app.

Hasta el momento, el descontento social sigue al alza debido a los nulos canales de resolución rápida. Ante la falta de respuestas claras por parte del soporte técnico y del área de atención al cliente de FlixBus, los usuarios afectados permanecen en la incertidumbre legal y financiera, mientras las denuncias públicas continúan erosionando la reputación de la firma en el mercado mexicano.