Fiestas electrónicas en cenotes de Yucatán generan indignación por posibles daños al ecosistema

Los cenotes de Yucatán se encuentran en el centro de una polémica luego de que comenzaran a circular en redes sociales videos de fiestas privadas realizadas en el interior de estos espacios naturales. Las imágenes muestran celebraciones con música electrónica, iluminación artificial y DJs, una situación que provocó preocupación entre habitantes y usuarios por las posibles consecuencias para el medio ambiente.

Aunque estos lugares representan atractivos turísticos por sus características naturales, también son ecosistemas delicados que albergan diversas especies y formaciones minerales que requieren miles de años para desarrollarse.

¿Qué daños podrían provocar las fiestas en los cenotes?

Las celebraciones con música amplificada, luces y una gran concentración de personas podrían alterar las condiciones naturales de los cenotes.

De acuerdo con información del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), el ruido y la iluminación artificial pueden modificar el hábitat de especies como los murciélagos y los peces ciegos, animales que dependen de las condiciones de oscuridad presentes en estos espacios.

A esto se suma el posible deterioro de estructuras minerales, como las estalactitas, cuyo proceso de formación puede tomar miles de años. Asimismo, la presencia de visitantes representa un riesgo de contaminación del agua por residuos, bebidas y sustancias químicas provenientes de productos de uso personal.

Reacciones de la comunidad y autoridades

Ante esta situación, habitantes de Yucatán y usuarios de plataformas digitales solicitaron la intervención de autoridades ambientales, entre ellas la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para revisar si las actividades tenían los permisos necesarios y determinar si ocasionaron algún daño.

Mérida Worldwide reconoce errores y ofrece disculpas

Tras difundirse los videos, se identificó a Mérida Worldwide como la comunidad responsable de organizar estas celebraciones. La agrupación realiza actividades interculturales para facilitar la convivencia entre personas de distintas nacionalidades y acercarlas a la vida en Yucatán.

Luego de recibir numerosas críticas, la organización publicó un comunicado en el que reconoció que este tipo de eventos debieron planearse considerando con mayor seriedad sus posibles consecuencias ambientales.

También ofreció disculpas a quienes pudieron resultar afectados y destacó la importancia de los cenotes como parte del patrimonio natural de Yucatán, además de su significado cultural y ancestral para el pueblo maya.

Entre los compromisos anunciados, Mérida Worldwide aseguró que dejará de organizar eventos con música amplificada tanto en cenotes como en otros entornos naturales.

De igual manera, señaló que revisará cuidadosamente los espacios que elija para sus próximas actividades y buscará asesoramiento de especialistas y organizaciones locales para evitar afectaciones al entorno.

Proponen crear una guía para visitar cenotes responsablemente

Como parte de las acciones anunciadas después de la controversia, Mérida Worldwide planteó elaborar una guía gratuita para promover el turismo responsable en los cenotes, en colaboración con especialistas y otras organizaciones.

La propuesta busca que las actividades de la comunidad también sirvan para generar conciencia sobre la conservación de estos ecosistemas y fomentar visitas que respeten sus condiciones naturales.

La agrupación también se refirió a las reacciones negativas que recibió en redes sociales. Aunque anteriormente había limitado los comentarios en algunas publicaciones, en esta ocasión decidió mantenerlos abiertos para escuchar las opiniones de los usuarios.

Finalmente, pidió que los señalamientos se enfoquen en las decisiones de la organización y no en ataques personales contra voluntarios, colaboradores, DJs o asistentes que participaron en los encuentros.

La controversia ha puesto sobre la mesa la importancia de proteger los cenotes y evitar que las actividades turísticas o recreativas comprometan la conservación de espacios naturales que albergan especies y formaciones únicas.