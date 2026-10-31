Detienen a Inés Gómez Mont en Florida tras permanecer prófuga de la justicia mexicana desde 2021

La presentadora de televisión Inés Gómez Mont fue detenida este viernes 30 de octubre en Florida, Estados Unidos, luego de permanecer prófuga de la justicia mexicana durante aproximadamente cinco años. La conductora era buscada por las autoridades debido a una investigación relacionada con el presunto desvío de recursos públicos.

En México, Gómez Mont cuenta con una orden de aprehensión por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las investigaciones están a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), con intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Desde octubre de 2021, Interpol mantenía una ficha roja para localizarla en más de 190 países. No obstante, antes de su arresto, las autoridades mexicanas no tenían información confirmada sobre su ubicación. Dicha alerta internacional fue cancelada recientemente.

¿Qué sigue tras la detención de Inés Gómez Mont?

Tras darse a conocer su detención, se espera que las autoridades proporcionen información sobre los procedimientos para su traslado a México, así como el lugar donde quedará a disposición de un juez federal.

¿Por qué buscaban a Inés Gómez Mont y a su esposo?

El caso también involucra a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga. En 2021, la FGR consiguió órdenes de aprehensión contra ambos por su presunta participación en una organización que habría utilizado contratos de servicios de seguridad para desviar recursos federales durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

En septiembre de ese mismo año, ambos salieron de México con destino a Estados Unidos, mientras continuaban las investigaciones por presuntos delitos de peculado, delincuencia organizada, lavado de dinero y corrupción.

Las últimas apariciones públicas de la conductora

Durante el tiempo que permaneció fuera del ojo público, Gómez Mont tuvo algunas apariciones indirectas. Una de ellas ocurrió en febrero del año pasado, cuando, de acuerdo con Paty Chapoy, la presentadora envió un mensaje para expresar sus condolencias por el fallecimiento de Daniel Bisogno.

Asimismo, en marzo del mismo año, un tribunal ordenó liberar algunas de sus cuentas bancarias que se encontraban congeladas, aunque esta resolución no modificó los procesos penales que enfrentaba.

Con su reciente detención en Florida, el caso vuelve a tomar relevancia y queda pendiente conocer los detalles sobre su situación jurídica y los siguientes pasos de las autoridades mexicanas.