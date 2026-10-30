Detienen a hombre por envenenamiento de perros en la Colonia Condesa

Un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, luego de ser señalado como el presunto responsable de colocar alimentos envenenados para perros en las inmediaciones del Parque España y la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con las autoridades, la captura se realizó este jueves 30 de octubre, luego de que vecinos denunciaran la muerte de varios animales y las cámaras de videovigilancia permitieran identificar a una persona que coincidía con las características del sospechoso.

Los policías localizaron al individuo en el cruce de las calles Atlixco y Juan Escutia, donde intentaron realizarle una revisión preventiva. Sin embargo, durante la intervención, el hombre presuntamente comenzó a insultar y agredir a los oficiales, por lo que fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica.

Entre las primeras líneas de investigación se encuentra la posibilidad de que el sujeto hubiera colocado los cebos tóxicos como represalia por un supuesto ataque de un perro contra uno de sus familiares días antes.

El caso generó indignación entre habitantes de la zona, luego de que se reportara que al menos tres perros murieron tras ingerir sustancias tóxicas abandonadas en el Parque España, mientras que otros animales habrían resultado gravemente afectados.

Por su parte, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, condenó los hechos y solicitó a la Fiscalía capitalina revisar las grabaciones de seguridad para identificar a los responsables y evitar que el caso quede impune.

Asimismo, la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), en coordinación con autoridades de la alcaldía, realizó recorridos en el parque para supervisar las condiciones del lugar, prevenir nuevos incidentes y orientar a los propietarios de mascotas sobre las medidas necesarias para proteger a sus animales.