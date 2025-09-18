Explosión de pipa en Iztapalapa deja 21 fallecidos y 27 heridos

Explosión de pipa en Iztapalapa suma 21 muertos y 27 hospitalizados al 18 de septiembre

Al 18 de septiembre, la Secretaría de Salud de la CDMX reporta 21 muertos y 27 hospitalizados tras la explosión en Iztapalapa del 10 de septiembre. La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (CDMX) actualizó a 21 muertos y 27 hospitalizados, datos de las víctimas de la explosión de pipa en la alcaldía Iztapalapa ocurrida el miércoles 10 de septiembre.

Suman 21 muertos por explosión de pipa en Iztapalapa al 18 de septiembre

La Secretaría de Salud de la CDMX dio a conocer que son 21 el número de personas que murieron como consecuencia de la explosión de la pipa en el puente de La Concordia de Iztapalapa, ocurrida el 10 de septiembre de 2025.

Armando Antillón Chávez (45 años)

Ana Daniela Barragán Ramírez (19)

Juan Carlos Bonilla Sánchez (41)

Misael Cano Rodriguez (39)

Irving Uriel Carrillo Reyes (20)

Carlos Iván Contreras Salinas (29)

Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros (57)

Eduardo Noé García Morales (sin datos)

José Gabriel Hernández Méndez (17)

Juan Antonio Hernández Betancourt (51)

Jorge Islas Flores (50)

Alicia Matías Teodoro (49)

Juan Carlos Sánchez Blas (15)

Gilberto Aaron (sin datos de apellidos) (47)

Jesús Joel Tovar García (40)

Edgar Santiago Álvarez (51)

Omar Alejandro García Escoesa (28)

Oswaldo Gutiérrez Espinoza (30)

Fernando Soto Munguía (34)

Eduardo Romero Armas (30)

Norma Chávez Ortega (50)

De acuerdo con la Secretaría de Salud de la CDMX, al 18 de septiembre de 2025, suman:

27 personas hospitalizadas

36 personas dadas de alta

21 personas fallecidas.