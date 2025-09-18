Facultades de Derecho y Economía de la UNAM desalojadas por amenaza

¿Qué pasó en la UNAM? Facultad de Derecho y Facultad de Economía suspenden clases

Las facultades en Ciudad Universitaria suspendieron actividades hoy 18 de septiembre por amenaza contra los alumnos. Mediante un comunicado desde Ciudad Universitaria (CU) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se informó la suspensión de clases en la Facultad de Derecho y Economía.

Según la información dada, ambas facultades no tendrán clases el 18 de septiembre debido a una amenaza de “artefacto explosivo” en sus edificios.

Facultad de Economía y Derecho de la UNAM desalojan plantel por amenaza de bomba

Aunque el edificio A y B correspondientes a la Facultad de Economía y Derecho de la UNAM ya tenía presencia de estudiantes, tuvieron que evacuar por amenaza de bomba. Con un comunicado firmado por la Maestra Lorena Rodríguez León, se informó que la madrugada del 18 de septiembre recibieron una amenaza de bomba, de modo que tuvieron que evacuar.

Según la información anónima, el “artefacto explosivo” fue colocado en los edificios A y B de la UNAM. Siguiendo el Protocolo En Caso de Artefacto Explosivo, la gente fue evacuada y autoridades revisan minuciosamente las instalaciones.