Militares despliegan seguridad en penal del Altiplano por llegada de Hernán Bermúdez Requena

Militares refuerzan seguridad en penal del Altiplano por arribo de Hernán Bermúdez Requena a México

Cálido recibimiento: Previo al arribo de Hernán Bermúdez Requena a México, el penal del Altiplano fue reforzado por militares El ex secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fue extraditado y previo a su llegada a México, militares reforzaron la seguridad en el penal del Altiplano.

El pasado viernes 12 de septiembre, autoridades de Paraguay y de México dieron a conocer la detención de Hernán Bermúdez Requena por diversos delitos; entre ellos, crimen organizado.

Y es que Hernán Bermúdez Requena es señalado como líder de La Barredora, un grupo criminal oriundo de Tabasco, la cual habría querido instaurar en Paraguay. Tras la detención y expulsión de Hernán Bermúdez Requena, militares arribaron al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) no. 1 Almoloya, mejor conocido como el Altiplano, para reforzar seguridad.

De acuerdo con medios de comunicación como Milenio, militares de la Secretaría de la Defensa Nacional se desplegaron en el penal del Altiplano, aunque la dependencia no ha confirmado sea por Hernán Bermúdez Requena.Pese a cambio en la ruta del avión en el que Hernán Bermúdez Requena viaja a México, no se ha dado a conocer un cambio en el destino final, que es el penal del Altiplano.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó horas antes que sería trasladado al penal del Altiplano tras su arribo a México.