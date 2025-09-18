FGR y Claudia Sheinbaum desmienten relación de hijos de AMLO con huachicol

Claudia Sheinbaum niega que hijos de AMLO aparezcan en expediente de huachicol fiscal. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, niega que hijos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aparezcan en expediente de huachicol fiscal de la Fiscalía General de la República (FGR).

Desde su conferencia mañanera del pueblo del jueves 18 de septiembre en Palacio Nacional, la presidenta de México dio los detalles sobre qué se está investigando como huachicol fiscal.

Además acusó de calumnias los amparos que interpusieron a nombre de Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán, hijos de AMLO en relación al mismo tema. Con un rotundo "no", Claudia Sheinbaum niega que hijos de AMLO aparezcan en expediente de huachicol fiscal.

Además, tras la visita de Marco Rubio, secretario de Departamento de Estado de Estados Unidos, aseguró que el entendimiento que tienen entre ambos países también va en relación al combate del huachicol fiscal. El tipo de sustancias que se declaran son NAFTAS, producto derivado del petróleo en vez de ser declarado como diésel.

Lo anterior con el fin de no pagar los impuestos correspondientes al ponerlo como una importación temporal, "como dicen gato por liebre", explica la presidenta de México.

Al darse cuenta de este tipo de acciones, es que las autoridades de México como la Secretaría de Marina y la FGR inician con las investigaciones para dar con los responsables, como de qué país vienen ese tipo de buques, empresas y personas.