Hijos de AMLO desmienten haber solicitado amparos por el caso de Huachicol

La polémica demanda de amparo y la respuesta de la familia López Beltrán

La controversia surgió cuando se dio a conocer que una jueza de distrito en Zacatecas concedió una suspensión provisional a favor de los hijos de AMLO y de otras 14 personas. La medida busca evitar cualquier orden de captura relacionada con una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre una presunta red de huachicol fiscal en la que estarían involucrados marinos y exfuncionarios.

Aunque los documentos judiciales registran la demanda, el hijo del expresidente, Andrés Manuel López Beltrán, ha negado públicamente haber solicitado dicho recurso legal. De igual forma, el abogado que figura como solicitante, Francisco Javier Rodríguez Smith Mac Donald, también ha negado haber presentado los juicios de amparo. Esta discrepancia entre lo que figura en los expedientes judiciales y la postura de los involucrados ha generado un debate sobre la autoría de las demandas y si alguien las solicitó a su nombre sin su conocimiento.

El contexto de la investigación

La supuesta red de huachicol fiscal está siendo investigada por la FGR y tiene vínculos con presuntas operaciones de tráfico de combustible ilegal a través de puertos mexicanos, incluyendo los de Tamaulipas. El caso ha adquirido gran relevancia debido a las figuras políticas y funcionarios de alto nivel que supuestamente están involucrados. La suspensión provisional del amparo es una medida temporal, y será hasta la audiencia constitucional, programada para el próximo 28 de octubre, que se decidirá si se concede el amparo de forma definitiva o si se niega la protección judicial.

