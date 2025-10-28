Sheinbaum y Trump acuerdan prórroga postergan aranceles una semana más

El incremento a los aranceles de ciertos productos mexicanos exportados a Estados Unidos continuará en pausa, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario estadounidense Donald Trump acordaran extender el plazo "unas semanas más".

Actualmente, los productos procedentes de México mantienen un arancel del 25%, aunque esta medida solo aplica a aquellos que se encuentran fuera del marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Los bienes incluidos en el acuerdo pueden seguir ingresando al mercado estadounidense sin impuestos.

El aumento de los gravámenes había sido suspendido desde julio pasado por un periodo de 90 días, que concluía el próximo 1 de noviembre. Sin embargo, tras una llamada telefónica entre ambos líderes el sábado 26 de octubre, se decidió prolongar la pausa, sin que se haya especificado una nueva fecha límite.

"Me interesaba que no llegara el primero de noviembre sin que nos hubiéramos comunicado y que estuviéramos de acuerdo en que nuestros equipos seguían trabajando", explicó Sheinbaum durante su conferencia matutina, en referencia a la conversación con Trump.

De acuerdo con la presidenta, la nueva etapa de negociaciones se enfocará en la revisión del tratado comercial, donde se buscará establecer un nuevo acuerdo de aranceles. Mientras tanto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha reiterado que el T-MEC no está en riesgo de cancelarse.

Ebrard señaló que, pese a las tensiones y a la exclusión de Canadá en las recientes conversaciones, la integración económica entre los países del bloque es "difícil de suspender" debido a los altos costos que implicaría.

El panorama comercial entre los tres países sigue marcado por la incertidumbre: Trump ya impuso un 10% de arancel adicional a los productos canadienses tras un desencuentro político, lo que alimenta las especulaciones sobre un posible reacomodo del acuerdo norteamericano.