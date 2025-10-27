Doña Elodia Reyes, la valiente mujer que desafió las inundaciones fallece en Veracruz

El norte de Veracruz está de luto tras confirmarse el deceso de Elodia Reyes Azuara, cariñosamente conocida como Doña Elodia, cuya imagen junto a su esposo se convirtió en un faro de resiliencia durante las recientes inundaciones. La emotiva fotografía de Doña Elodia y su marido, Hilario, abrazados en medio de las crecidas del río Cazones, recorrió el país, simbolizando la fuerza del amor frente a la adversidad.

Familiares, vecinos y allegados a la pareja utilizaron las redes sociales para confirmar la triste noticia. Según los reportes, la salud de Doña Elodia se deterioró recientemente, siendo trasladada a un centro hospitalario a causa de una fiebre alta. Lamentablemente, su corazón no resistió, según el sentir de la comunidad.

La madrugada del 10 de octubre, cuando las aguas del río Cazones invadieron con furia las zonas bajas y medias de la ciudad petrolera, Doña Elodia estuvo a punto de perecer ahogada. La corriente la arrastró y la sumergió en el lodo y los escombros. Fue la valentía de su esposo Hilario lo que le salvó la vida; él se lanzó a las aguas para rescatarla del peligro.

Momentos después del rescate, la pareja fue captada en el techo de una casa, buscando refugio sobre el motor de un aire acondicionado. En un gesto que capturó la esencia de su lucha, ambos se estrecharon, rodeados por el temor y la devastación. Este icónico abrazo, nacido en la desesperación, resonó como un mensaje de esperanza para miles de damnificados.

Doña Elodia, cuyo coraje fue inmortalizado en una fotografía viral, deja un legado de amor incondicional que perdurará en la memoria de Poza Rica.