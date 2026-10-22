Madres buscadoras levantan bloqueo en la México-Toluca tras 36 horas de protesta

Después de 36 horas de protesta, integrantes del colectivo Mariposas Buscando Corazones y Justicia retiraron el plantón que mantenían en la carretera México-Toluca, a la altura de Plazas Outlet Lerma, luego de alcanzar un acuerdo con autoridades del Estado de México para atender sus exigencias.

La movilización comenzó el 20 de octubre, alrededor de las 11:00 horas, ante la falta de información sobre las investigaciones relacionadas con la desaparición de sus seres queridos. Las familias demandaban respuestas concretas sobre sus carpetas de investigación y esperaban la intervención directa del titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Cervantes Martínez.

Las manifestantes buscaban conocer los avances de las diligencias y obtener compromisos que garantizaran el seguimiento de sus casos. También denunciaron retrasos en la entrega de apoyos económicos necesarios para trasladarse a otras entidades y participar en las labores de búsqueda.

La protesta mantuvo interrumpido el tránsito

La protesta mantuvo interrumpido el tránsito en ambos sentidos de la carretera México-Toluca durante aproximadamente 24 horas, lo que provocó largas filas de vehículos que superaron los cuatro kilómetros. Aunque las integrantes del colectivo permitieron el paso intermitente de algunos automovilistas, las afectaciones viales persistieron.

Durante el bloqueo también se reportaron enfrentamientos entre transportistas y madres buscadoras. De acuerdo con la información proporcionada, varios conductores agredieron físicamente a integrantes del colectivo, destruyeron parte del campamento y dañaron lonas que contenían fichas de búsqueda.

Estos hechos dejaron a dos madres buscadoras lesionadas y aumentaron la tensión durante la manifestación.

Respuesta de las autoridades

Ante las agresiones y la falta de respuestas que denunciaban, las familias sostuvieron que permanecerían en el lugar hasta que el fiscal estatal acudiera personalmente a atender sus demandas. Asimismo, manifestaron su inconformidad con la ausencia del gobierno encabezado por Delfina Gómez y rechazaron que otras personas intervinieran en lugar del titular de la Fiscalía.

La respuesta de las autoridades llegó después de 36 horas del inicio de la movilización. Como parte del acuerdo alcanzado, se estableció la realización de reuniones con representantes de la Fiscalía del Estado de México, lo que permitió que las integrantes del colectivo anunciaran su retiro.

La mañana del 22 de octubre, la Fiscalía informó, según lo publicado por Animal Político, que ese mismo día se instaló una mesa de trabajo para atender las demandas de las madres buscadoras.

En el encuentro participaron el subsecretario de Gobierno del Estado de México, Alejandro Viedma Velázquez, y la fiscal central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género.

Con la instalación de este espacio de diálogo, las familias buscan dar seguimiento a sus exigencias de información sobre las investigaciones y obtener respuestas acerca del paradero de sus seres queridos desaparecidos.