César Jáuregui queda en prisión preventiva por acusación de traición a la patria

El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa luego de que un juez federal determinara imponerle esta medida cautelar en el proceso que enfrenta por el presunto delito de traición a la patria. La acusación está relacionada con la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo realizado en territorio mexicano.

La resolución fue emitida durante la madrugada de este miércoles por el juez de distrito Ricardo Alfonso Santos Dorantes, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Durante la audiencia, la defensa del exfuncionario solicitó la ampliación del plazo constitucional de 72 a 144 horas, con el objetivo de reunir elementos de prueba que permitan responder a los señalamientos de la Fiscalía General de la República (FGR).

El juzgador concedió la petición y estableció el sábado 24 de octubre como fecha para continuar con la diligencia, en la que se determinará la situación jurídica del exfiscal.

Audiencia se realizó bajo reserva por motivos de seguridad nacional

La comparecencia de Jáuregui Moreno comenzó después de las 21:00 horas del martes y concluyó cerca de las 3:00 de la mañana del miércoles, en la sala 4 del Centro de Justicia Penal del Altiplano.

La diligencia se desarrolló de manera privada, luego de que el Ministerio Público argumentara que la difusión pública del contenido del expediente podría representar un riesgo para la seguridad nacional.

Durante la audiencia, el exfiscal conoció formalmente los hechos que las autoridades federales le atribuyen en relación con el operativo realizado en Chihuahua y la presunta intervención de personal de inteligencia estadounidense.

La investigación de la FGR se centra en acontecimientos ocurridos en abril pasado, cuando agentes de la CIA participaron en una operación destinada a desmantelar un narcolaboratorio en la Sierra del Pinal, Chihuahua.

Jáuregui enfrenta otra investigación en Chihuahua

Además del procedimiento federal por presunta traición a la patria, el exfiscal enfrenta una causa penal del fuero común en Chihuahua por los posibles delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

Esta segunda investigación está relacionada con el presunto permiso que habría otorgado para que agentes de la CIA participaran en actividades de seguridad dentro del estado.

Por este expediente, Jáuregui Moreno obtuvo la libertad condicional; sin embargo, aún está pendiente la resolución judicial sobre su posible vinculación a proceso.

De esta manera, el exfuncionario deberá responder de forma paralela ante las autoridades estatales y federales por los señalamientos derivados de la participación de agentes estadounidenses en el operativo.

La situación jurídica del exfiscal se definirá en los próximos días

La ampliación del plazo constitucional permitirá a la defensa disponer de más tiempo para presentar elementos que busquen desvirtuar las acusaciones. Mientras tanto, la medida de prisión preventiva oficiosa mantiene a Jáuregui Moreno privado de la libertad durante esta etapa del procedimiento.

La continuación de la audiencia está prevista para el 24 de octubre, fecha en la que se espera que avance la definición de su situación jurídica dentro del expediente federal.

El caso pone en el centro del debate la presunta participación de agentes extranjeros en operaciones de seguridad en México y las responsabilidades que las autoridades atribuyen al exfiscal por los hechos ocurridos en Chihuahua.