Luz Elena González informa sobre irregularidades en combustibles

# Detectan huachicol fiscal por más de 61 mil mdp durante 2025

El Gobierno federal identificó inconsistencias por 8 mil 824 millones de litros de combustible; las comercializadoras concentraron el 72 % de las diferencias.

El Gobierno de México detectó posibles irregularidades en el mercado de combustibles por un valor estimado de 61 mil 785 millones de pesos durante 2025, como parte de las investigaciones relacionadas con el llamado huachicol fiscal.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 21 de octubre, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, informó que las autoridades identificaron diferencias por 8 mil 824 millones de litros de combustible al comparar las facturas de compra y venta de las empresas del sector.

Comercializadoras concentran la mayoría de las inconsistencias

De acuerdo con los datos presentados por la Secretaría de Energía, las empresas comercializadoras registraron diferencias por 6 mil 352 millones de litros de combustible, equivalentes al 72 % del total identificado.

En los expendios de combustible se detectaron inconsistencias por 1,199 millones de litros, mientras que las operaciones de importación presentaron un desbalance de 645 millones de litros.

Estas diferencias permitieron a las autoridades identificar posibles irregularidades en distintas etapas de la cadena de suministro, desde la importación hasta la distribución y venta de combustibles.

Sheinbaum señala posible evasión de impuestos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que las inconsistencias podrían estar relacionadas con el ingreso irregular de combustibles al país y con mecanismos de facturación utilizados para evitar obligaciones fiscales.

La mandataria estimó que durante 2025 dejaron de pagarse alrededor de 61 mil millones de pesos correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), gravamen aplicado, entre otros productos, a las gasolinas y el diésel.

El posible incumplimiento representa una afectación a la recaudación pública y forma parte de las acciones de fiscalización impulsadas por el Gobierno federal.

¿Cómo busca el Gobierno combatir el huachicol fiscal?

Las autoridades buscan reforzar la supervisión mediante el cruce de información fiscal, aduanera y comercial para identificar a importadores, distribuidores, comercializadoras y gasolineras cuyas operaciones presenten inconsistencias.

A diferencia del robo tradicional de combustible mediante tomas clandestinas en ductos, el huachicol fiscal se relaciona con prácticas como el contrabando de hidrocarburos, las declaraciones falsas y la evasión de impuestos.

El Gobierno federal pretende mejorar el rastreo de los combustibles desde su ingreso al país hasta su comercialización. No obstante, las diferencias detectadas no constituyen por sí mismas pruebas definitivas de un delito, por lo que cada caso requiere una investigación para determinar posibles responsabilidades fiscales o penales.

Fuente: Vanguardia, con información presentada por el Gobierno de México el 21 de octubre de 2026.