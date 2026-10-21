IMSS aumenta salario a 8%: mejora condiciones laborales

El nuevo incremento contempla 4 % directo al salario tabular y otro 4 % destinado a la ayuda para el pago de renta de vivienda, informó Zoé Robledo.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) elevó de 6.8 a 8 % su propuesta de incremento salarial para sus trabajadores, luego de escuchar las inconformidades del personal sindicalizado respecto al ofrecimiento inicial.

El director general del organismo, Zoé Robledo Aburto, informó que el Consejo Técnico del IMSS aprobó el ajuste durante una sesión realizada este miércoles 21 de octubre, con el acompañamiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

La nueva propuesta contempla un aumento de 4 % directo al salario tabular y otro 4 % correspondiente a la ayuda para el pago de renta de casa habitación.

El IMSS eleva su propuesta salarial tras inconformidades de trabajadores.

Robledo destacó que el incremento directo al salario está por encima de la inflación, lo que, de acuerdo con el funcionario, contribuirá a fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores del instituto.

También señaló que, en los últimos 14 años, esta es apenas la segunda ocasión en que el aumento al salario tabular alcanza 4 %. La ocasión anterior ocurrió en 2023.

El aumento del IMSS busca mejorar el poder adquisitivo de sus empleados.

El ajuste se presentó después de que los trabajadores manifestaran su rechazo a la propuesta inicial de 6.8 %, durante una consulta convocada por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Tras las negociaciones entre las partes, el IMSS decidió elevar el porcentaje global a 8 %, con el objetivo de responder a las demandas del personal.

El director del organismo aseguró que el incremento es financieramente viable y destacó la participación de la Secretaría del Trabajo en las mesas de diálogo.

El incremento salarial es el segundo más alto en 14 años para el IMSS.

La nueva oferta representa un ajuste en las condiciones salariales y prestaciones para el personal del Seguro Social, en medio de las exigencias de los trabajadores por mejores condiciones laborales.

Fuente: Vanguardia, con información de Reforma, publicada el 21 de octubre de 2026.