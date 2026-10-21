¡Pleito por el agua sucia! PRI y Movimiento Ciudadano se enfrentan en San Lázaro por la crisis en Jalisco

La crisis del agua en Jalisco provocó un enfrentamiento entre integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados. El conflicto ocurrió el 20 de octubre, cuando legisladores priistas llevaron botellas y recipientes con agua sucia a las oficinas del partido naranja para protestar por las condiciones del suministro en la entidad.

Como parte de su manifestación, los diputados arrojaron el líquido contra el logotipo de Movimiento Ciudadano y lanzaron consignas en defensa de los habitantes de Jalisco, estado gobernado por Pablo Lemus, integrante de dicha fuerza política.

Enfrentamiento en la Cámara de Diputados

La protesta subió de tono cuando el legislador priista Carlos Gutiérrez Mancilla se encontró con Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de MC, en uno de los pasillos del recinto legislativo. Durante el intercambio hubo empujones, reclamos e insultos relacionados con la crisis hídrica.

Carlos Mancilla acusa a Máynez por la situación en Jalisco. Durante el altercado, el diputado del PRI responsabilizó a Máynez y al gobierno de Movimiento Ciudadano por las condiciones del agua que reciben los habitantes de Jalisco. También lo acusó de ignorar las denuncias sobre la presunta contaminación del suministro, que, según sus declaraciones, contiene estiércol.

El priista llamó en repetidas ocasiones "asesino" y "cobarde" al dirigente emecista, en un intercambio que estuvo cerca de llegar a los golpes.

Posteriormente, Mancilla habló con los medios de comunicación y reiteró sus críticas contra el líder de MC. "Pues Máynez, como ustedes saben y como ustedes mismos lo han documentado, es un cobarde", declaró el legislador.

Además, sostuvo que Máynez no respondió a sus señalamientos durante el encuentro y acusó a Movimiento Ciudadano de negar la gravedad del problema mientras afirma que trabaja para resolverlo. "Es lo mismo que hizo ahorita, porque es lo que saben hacer, las ratas, huir, correr", añadió el diputado priista.

Respuesta de Jorge Álvarez Máynez

Tras el enfrentamiento, Jorge Álvarez Máynez respondió mediante un video publicado en sus redes sociales. En su mensaje, cuestionó que algunos legisladores aprovechen las necesidades de la ciudadanía para organizar protestas que terminan en confrontaciones entre partidos. "Hay quienes aprovechan los problemas reales y las necesidades de las personas para montar espectáculos, para realizar montajes que terminan siendo una burla, una ofensa a la gente", expresó el dirigente de Movimiento Ciudadano.

Máynez también criticó la manera en que se llevó a cabo la protesta, al señalar que los restos de agua arrojados en las oficinas tendrían que ser retirados por el personal de limpieza. Asimismo, pidió que los representantes políticos concentren sus esfuerzos en atender las necesidades de la población afectada, en lugar de protagonizar disputas. El dirigente hizo énfasis en la importancia del tema ante la discusión del presupuesto de 2027 en la Cámara de Diputados. "Lo más importante es entender que la gente de Jalisco merece agua y agua limpia y agua constante y en eso debemos de trabajar", concluyó.

Movilizaciones ciudadanas en Jalisco

La crisis del agua en Jalisco también genera movilizaciones ciudadanas. El enfrentamiento entre el PRI y Movimiento Ciudadano se suma a las distintas expresiones de inconformidad que ha generado la problemática del agua en Jalisco. Durante el fin de semana previo, se realizaron movilizaciones en las que también participaron figuras públicas como el cineasta Guillermo del Toro y Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, quienes alzaron la voz en torno a la situación.

Mientras los reclamos por la calidad del suministro continúan, el episodio en San Lázaro evidenció el choque entre ambas fuerzas políticas y sus diferencias sobre la manera de responder a la crisis. En medio de las acusaciones y los enfrentamientos, la exigencia central de la población sigue siendo contar con agua limpia y un servicio constante, una necesidad que ha quedado en el centro de la discusión pública en Jalisco.