La presidenta Claudia Sheinbaum niega operaciones encubiertas de la CIA en México

La relación entre México y Estados Unidos volvió a entrar en una zona de tensión política luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum descalificara como "sensacionalista" un reporte de CNN que sugería la participación de agentes de la CIA en operaciones letales dentro del territorio mexicano. La mandataria no solo negó la versión: la calificó como una narrativa peligrosa que alimenta sospechas sobre una posible intervención extranjera.

Todo comenzó tras un reportaje de CNN que afirmaba que la agencia de inteligencia estadounidense habría intensificado acciones encubiertas contra integrantes del crimen organizado en México, incluyendo un supuesto operativo relacionado con la muerte de un operador criminal en el Estado de México. La publicación detonó cuestionamientos inmediatos sobre hasta dónde llega la cooperación bilateral en materia de seguridad y quién controla realmente las operaciones contra el narcotráfico.

La respuesta de Claudia Sheinbaum

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum respondió con firmeza. En su postura, el reportaje no solo carece de sustento, sino que distorsiona la relación de cooperación entre ambos países. La presidenta insistió en que México mantiene coordinación con agencias estadounidenses únicamente bajo esquemas de intercambio de inteligencia y siempre respetando la soberanía nacional. "No hay operaciones encubiertas autorizadas", fue el mensaje central del gobierno mexicano.

Reacciones de la CIA y funcionarios mexicanos

La polémica escaló cuando incluso la propia CIA negó públicamente haber participado en el supuesto ataque mencionado por CNN. Funcionarios mexicanos, entre ellos el secretario de Seguridad, también rechazaron cualquier insinuación de intervención extranjera armada en suelo nacional, reforzando la narrativa oficial de que el combate al crimen corresponde exclusivamente a instituciones mexicanas.

Sin embargo, el tema toca fibras sensibles en la memoria política del país. La sola mención de la CIA operando en México revive décadas de sospechas históricas sobre espionaje, cooperación secreta y presión estadounidense en asuntos internos. Por ello, más allá de si el reporte es verdadero o no, el episodio abre una discusión inevitable: ¿hasta qué punto la seguridad nacional puede compartirse sin comprometer la autonomía del país?

Mientras CNN sostiene la solidez de su investigación pese a los desmentidos oficiales, el gobierno mexicano parece decidido a cerrar filas en torno a una idea clave: la soberanía no está en negociación. En un contexto de violencia criminal y presiones internacionales para endurecer la estrategia de seguridad, la narrativa sobre quién combate realmente al narcotráfico podría convertirse en uno de los debates políticos más intensos del momento.