México lanzará Olinia, su primer auto eléctrico, en junio de 2026

México quiere llegar al Mundial de 2026 no solo con estadios llenos y aficionados de todo el planeta, sino también con un símbolo de innovación nacional sobre ruedas. El proyecto Olinia, considerado el primer auto eléctrico desarrollado en el país, ya tiene fecha de presentación: verá la luz durante la antesala de la copa del mundo, aunque todavía hay una gran incógnita por resolver... ¿dónde se fabricará?

El anuncio fue realizado por la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, quien confirmó que el prototipo ya existe y será mostrado públicamente el 7 de junio de 2026, apenas unos días antes de que el balón comience a rodar en el torneo internacional que México compartirá con Estados Unidos y Canadá.

El auto mexicano para las calles mexicanas

A diferencia de los vehículos eléctricos de lujo que dominan el mercado global, Olinia busca jugar en otra liga: la de la movilidad cotidiana. El proyecto pretende ofrecer un automóvil urbano, silencioso, de bajo costo y accesible para trayectos cortos, pensado para quienes hoy dependen del transporte público, motocicletas o autos compactos de combustión.

La apuesta no es menor. En un país donde los autos eléctricos suelen mantenerse fuera del alcance de gran parte de la población por sus altos precios, el gobierno busca convertir a Olinia en una alternativa nacional con sello "hecho en México". Reportes previos apuntan a modelos enfocados en movilidad personal, transporte de barrio e incluso reparto de mercancías de última milla.

La gran pregunta: ¿dónde se construirá?

Aunque el entusiasmo por el proyecto crece, todavía no está claro qué estado albergará la producción del vehículo. Las autoridades continúan evaluando posibles sedes para su fabricación industrial, una decisión clave porque implicará inversión, empleos y la construcción de una nueva cadena tecnológica en torno a la electromovilidad mexicana.

La incertidumbre no es menor: producir un auto eléctrico no significa únicamente ensamblar piezas, sino desarrollar proveedores, talento especializado y capacidad industrial capaz de competir con gigantes internacionales.

Más que un coche, una apuesta de país

Olinia también representa un mensaje político e industrial. El proyecto forma parte de la visión impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la innovación tecnológica nacional y reducir la dependencia de tecnologías importadas. La narrativa oficial lo presenta como un paso hacia una movilidad más limpia, sostenible y accesible.

Pero la prueba real llegará después del aplauso inicial. Mostrar un prototipo durante el Mundial puede captar reflectores; convertirlo en un vehículo competitivo y disponible para miles de mexicanos será el verdadero desafío. Las primeras unidades comerciales no se esperan antes de 2027, por lo que el partido decisivo para Olinia apenas comenzará.

Si el proyecto logra despegar, México no solo recibirá al mundo en 2026: podría presentar al mundo un automóvil nacido en casa.