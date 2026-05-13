Claudia Sheinbaum asegura liberación de bloqueos en Chilapa, Guerrero

Después de varios días marcados por el miedo, la incertidumbre y el aislamiento, el municipio de Chilapa, en Guerrero, comienza a recuperar el aliento. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles que los bloqueos carreteros en la región finalmente fueron liberados, un avance que, según el gobierno federal, se logró mediante el diálogo y sin confrontaciones armadas.

La situación en Chilapa había escalado en días recientes debido a hechos violentos, enfrentamientos y restricciones de acceso en comunidades de la región, provocando preocupación entre habitantes y autoridades. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que el objetivo inmediato no solo era retirar los bloqueos, sino garantizar condiciones de seguridad permanentes para evitar un nuevo episodio de violencia.

"Lo importante es que se queden ahí", señaló la mandataria al referirse a la presencia de fuerzas federales y estatales, dejando claro que la estrategia no será temporal. El gobierno busca construir una ruta de pacificación basada en el diálogo con comunidades y la recuperación gradual del control territorial.

Acciones de la autoridad

Uno de los momentos clave ocurrió cuando autoridades federales lograron el ingreso de personal de seguridad y representantes gubernamentales a la zona, permitiendo liberar tres bloqueos que mantenían parcialmente incomunicadas varias comunidades. La participación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue determinante para establecer comunicación directa con pobladores y atender la emergencia.

Impacto en la comunidad

Sin embargo, el reto está lejos de terminar. En varias localidades de Guerrero persiste el temor por la presencia de grupos criminales y el desplazamiento de familias enteras. Autoridades federales han insistido en que cualquier acción de seguridad debe priorizar la protección de civiles, evitando enfrentamientos que puedan agravar aún más la crisis humanitaria.

Para los habitantes de Chilapa, la liberación de los caminos representa más que un logro político: significa volver a tener acceso a alimentos, atención médica y movilidad. Ahora, la verdadera prueba será si la promesa de paz logra sostenerse cuando las cámaras se apaguen y la rutina regrese a una de las zonas más golpeadas por la violencia en Guerrero.