México mantiene vigilancia epidemiológica ante brote de hantavirus

Mientras el mundo observa con atención un brote internacional de hantavirus relacionado con un crucero en el Atlántico Sur, las autoridades mexicanas enviaron un mensaje claro: hasta ahora no hay casos detectados en México. Sin embargo, eso no significa que el sistema de salud esté cruzado de brazos.

El secretario de Salud de México, David Kershenobich, confirmó que el país mantiene una vigilancia epidemiológica permanente para monitorear cualquier posible contagio relacionado con la cepa Andes del hantavirus, una variante que recientemente encendió alertas internacionales tras asociarse con muertes y contagios en pasajeros de un crucero internacional.

¿Por qué el hantavirus volvió a los titulares?

La alarma comenzó después de un brote detectado en el crucero MV Hondius, donde se reportaron infecciones vinculadas a la variante Andes, conocida por su potencial de transmisión limitada entre personas, algo poco común entre los hantavirus. El episodio ha provocado cuarentenas y vigilancia en distintos países debido al largo periodo de incubación del virus.

Aunque el riesgo para México es considerado bajo, las autoridades activaron protocolos preventivos desde el 11 de mayo, incluyendo alertas a hospitales, laboratorios y unidades médicas para identificar rápidamente cualquier caso sospechoso.

¿Qué es el hantavirus y cómo se contagia?

El hantavirus es una enfermedad zoonótica, es decir, que normalmente se transmite de animales a humanos, especialmente a través del contacto con roedores infectados, sus heces, saliva u orina. En la mayoría de los casos, el contagio ocurre al inhalar partículas contaminadas en espacios cerrados o rurales. Algunos tipos pueden provocar cuadros respiratorios graves conocidos como síndrome pulmonar por hantavirus.

La cepa Andes, que ha generado preocupación internacional, es una excepción porque en ciertas circunstancias ha mostrado capacidad de transmisión entre personas, aunque sigue siendo considerada poco frecuente.

México, en modo prevención

Más allá del titular tranquilizador de "no hay casos", el movimiento de las autoridades refleja una estrategia preventiva: vigilar antes de reaccionar. La Secretaría de Salud mantiene monitoreo continuo y protocolos internacionales activos para detectar cualquier posible importación del virus.

Por ahora, el mensaje oficial es de calma, pero también de atención: no hay emergencia sanitaria en México, aunque el sistema ya está observando de cerca cualquier señal que pudiera cambiar el panorama.