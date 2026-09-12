Claudia Sheinbaum anuncia nuevas reglas sobre dispositivos móviles en escuelas

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que las nuevas reglas institucionales para normar el uso de dispositivos móviles en los planteles de educación básica y media superior del país serán presentadas de forma oficial el próximo 18 de septiembre.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo explicó que la determinación no se tomó de manera unilateral, sino a partir de los resultados recopilados en las consultas aplicadas a maestras y maestros durante los Consejos Técnicos Escolares organizados por la Secretaría de Educación Pública (SEP). De acuerdo con las autoridades educativas, las medidas buscan disminuir las distracciones dentro del aula de clases y durante los recesos, además de mitigar los efectos de adicción digital que impactan la conducta y el desempeño académico de los estudiantes.

Estrategia de regulación del uso de móviles

La mandataria aclaró que la estrategia no pretende implementar una prohibición absoluta del dispositivo en la vida cotidiana de los jóvenes, sino acotar y orientar su presencia en los espacios escolares para priorizar las actividades formativas, el uso de materiales físicos y la interacción social presencial entre el alumnado. La regulación formal aplicará para los distintos niveles de la educación pública nacional tras su difusión en la fecha programada.