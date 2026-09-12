Indignación por liquidación de 250 pesos a empleado en México

CIUDAD DE MÉXICO — El caso de un empleado que recibió una liquidación de únicamente 250 pesos tras laborar durante un año completo para una empresa se volvió viral en plataformas digitales, generando un amplio debate sobre los derechos laborales y los abusos contractuales en el país.

El afectado compartió a través de redes sociales la documentación donde se detallaba el desglose formal de su pago final al dar por concluida la relación laboral. De acuerdo con el comprobante exhibido, la cantidad neta entregada se vio reducida drásticamente debido a múltiples deducciones aplicadas por el empleador, entre las que figuraban supuestos cobros por uniformes, faltantes administrativos y deducciones no clarificadas.

¿Cómo ocurrió el caso de la liquidación de 250 pesos?

La publicación acumuló millones de reproducciones y miles de comentarios de usuarios que expresaron su indignación ante la cifra recibida, la cual calificaron de simbólica e injusta para un periodo de doce meses de trabajo. Especialistas en derecho laboral señalaron que, según la Ley Federal del Trabajo, el finiquito de un empleado con un año de antigüedad debe contemplar proporcional de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y salario devengado, por lo que invitaron a la ciudadanía a acudir ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para asesorarse antes de firmar finiquitos con montos irregulares.

Detalles confirmados sobre el finiquito

El caso ha resaltado la necesidad de que los trabajadores conozcan sus derechos y se informen sobre las condiciones de su contrato laboral. La comunidad ha reaccionado con apoyo al afectado, exigiendo una revisión de las políticas laborales en el país y un mayor control sobre las prácticas de las empresas.

Reacciones y consecuencias en la comunidad

Este incidente ha llevado a un llamado a la acción por parte de organizaciones laborales y defensores de los derechos de los trabajadores, quienes buscan que se implementen medidas más estrictas para proteger a los empleados de abusos similares en el futuro.