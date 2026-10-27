IMSS mantiene Modalidad 40: Claudia Sheinbaum explica ajustes para evitar fraudes

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continuará vigente, luego de las dudas generadas por los recientes ajustes a este esquema de pensiones. La mandataria explicó que las modificaciones buscan prevenir fraudes y abusos, sin eliminar el mecanismo establecido en la ley.

Durante su conferencia mañanera del 23 de octubre de 2026, Sheinbaum señaló que las medidas fueron aprobadas por el Consejo Técnico del IMSS y publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Afirmó que no se trata de desaparecer la modalidad, sino de impedir que personas sin derecho a ella obtengan pensiones elevadas de manera irregular.

¿Qué es la Modalidad 40 del IMSS?

La Modalidad 40, conocida formalmente como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, permite que determinados trabajadores que dejaron de cotizar ante el IMSS continúen realizando aportaciones por cuenta propia para mejorar las condiciones de su futura pensión.

Este esquema es especialmente importante para quienes se encuentran bajo la Ley del Seguro Social de 1973, ya que el salario base de cotización y las semanas acumuladas pueden influir en el monto de su jubilación.

Las nuevas disposiciones establecen ajustes para las personas que busquen incorporarse o reincorporarse al esquema. Entre las medidas anunciadas se encuentran restricciones relacionadas con el salario de referencia para el registro y la eliminación de pagos retroactivos, con el propósito de evitar simulaciones y el uso indebido del sistema.

La presidenta explicó que las autoridades detectaron casos de personas que habrían obtenido pensiones que no les correspondían, algunas de hasta 80,000 o 90,000 pesos mensuales. Por ello, el gobierno federal busca revisar las irregularidades y proteger los recursos públicos destinados al pago de pensiones.

De acuerdo con la información difundida por el IMSS, las personas que ya se encuentran inscritas conservarán sus semanas cotizadas y las aportaciones realizadas. Los ajustes anunciados se enfocan principalmente en las nuevas incorporaciones y reincorporaciones al esquema.

Sheinbaum también indicó que el director general del IMSS, Zoé Robledo, puede comparecer ante el Congreso para explicar las disposiciones, ante las solicitudes de legisladores que buscan conocer más detalles sobre los cambios.

La mandataria reiteró que la Modalidad 40 continuará funcionando y que las medidas tienen como objetivo evitar fraudes, sin modificar el sentido de la ley que garantiza este mecanismo de pensión.