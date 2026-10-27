Transportistas protestan en México: Sheinbaum cuestiona su representatividad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció sobre el paro nacional de transportistas realizado el lunes 26 de octubre y cuestionó la representatividad de la movilización convocada por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR).

Durante su conferencia mañanera de este martes 27 de octubre, la mandataria aseguró que las protestas no representan a la mayoría del sector y calificó al grupo inconforme como "un sector muy pequeñito".

¿Por qué protestan los transportistas?

Entre las principales inconformidades del sector se encuentra una modificación contemplada en la Ley de Ingresos de 2027, que reduce de 300 a 250 millones de pesos el límite relacionado con el beneficio fiscal para acreditar contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR) parte del gasto en casetas.

De acuerdo con la presidenta, el cambio afectaría a alrededor de 170 empresas de más de 2 mil que integran el sector al que se refirió. No obstante, las organizaciones transportistas también exigen soluciones a problemas de inseguridad en carreteras, extorsiones, robos, cobros excesivos de grúas y deficiencias en la infraestructura vial.

La cámara y otras organizaciones transportistas han solicitado una reunión directa con la presidenta para establecer acuerdos con fechas claras de cumplimiento. Los representantes del sector sostienen que las reuniones previas con distintas autoridades no han generado resultados suficientes para resolver sus demandas.

Por su parte, el Gobierno federal ha señalado que mantiene abiertos los canales de diálogo para atender las inconformidades y buscar soluciones a los problemas que enfrenta el autotransporte de carga.