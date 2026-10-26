Ariadna Montiel rechaza acusaciones de vínculos con El Guano en Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO — La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, rechazó de manera categórica las acusaciones periodísticas que la señalan de haberse reunido con Aureliano Guzmán Loera, alias "El Guano", presunto líder del Cártel de Sinaloa y hermano de Joaquín "El Chapo" Guzmán, para negociar apoyo electoral durante los comicios de 2024.

A través de un posicionamiento público, Montiel Reyes calificó las versiones publicadas en medios de comunicación como calumnias carentes de sustento institucional y las atribuyó a un complot político orquestado por la oposición para descalificar al movimiento gobernante.

¿Qué declaró Ariadna Montiel sobre las acusaciones?

La dirigente partidista sostuvo que los supuestos informes de seguridad citados en la prensa no constituyen reportes oficiales, sino una campaña de desinformación impulsada por la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. De acuerdo con Montiel Reyes, las imputaciones representan una maniobra para distraer la atención pública tras revelarse la participación no autorizada de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo antidrogas realizado en territorio chihuahuense.

¿Qué se sabe sobre el operativo en la Sierra Tarahumara?

En relación a dicho operativo en la Sierra Tarahumara, Montiel Reyes acusó a la administración estatal de haber mantenido opacidad respecto al despliegue de personal extranjero. Asimismo, vinculó a asesores cercanos a la gubernatura con figuras clave de administraciones federales pasadas.

¿Cómo reaccionó Claudia Sheinbaum ante las acusaciones?

Por su parte, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, respaldó públicamente a la dirigencia de su partido, catalogando a Montiel Reyes como una servidora pública de conducta recta. En el mismo sentido, los gobernadores emanados de la coalición oficialista publicaron un manifiesto conjunto en el que desestimaron los señalamientos al considerarlos motivados por disputas políticas.