Ricardo Monreal estima un mes para relevar a Taddei en el INE

CIUDAD DE MÉXICO — El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, estimó un plazo aproximado de un mes para completar el proceso de selección y designar a la persona titular que relevará a Guadalupe Taddei Zavala en la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

El legislador emitió un posicionamiento público tras difundirse la renuncia de la funcionaria al organismo arbitral, calificando la decisión de oportuna para garantizar la certidumbre en las instituciones electorales del país.

¿Cómo se llevará a cabo la designación del nuevo titular del INE?

Monreal Ávila aseguró que el funcionamiento del órgano electoral no sufrirá parálisis normativa ni sobresaltos operativos, señalando que la legislación contempla la designación de una presidencia provisional de entre los integrantes del Consejo General mientras la Cámara de Diputados agota las etapas de la convocatoria parlamentaria.

Para la elección de la nueva titularidad, el pleno del recinto legislativo requerirá alcanzar la mayoría calificada de dos terceras partes. El coordinador parlamentario precisó que, en caso de no lograrse los consensos necesarios entre las bancadas durante el periodo estipulado, se recurrirá al procedimiento constitucional de insaculación.

Detalles sobre la renuncia de Guadalupe Taddei

El relevo en la conducción del INE se desarrolla de forma simultánea a las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación y del Órgano Interno de Control sobre contrataciones y administración de recursos en la institución. Sobre este aspecto, Monreal Ávila señaló que los procesos de fiscalización continuarán su curso formal de manera independiente al trámite legislativo.