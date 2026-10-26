Catean 3 propiedades de Manuel 'N', empresario de proyectos 9

MONTERREY — Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León ejecutaron órdenes de cateo en tres inmuebles vinculados a Manuel Enrique "N", presunto socio y directivo de la desarrolladora inmobiliaria Proyectos 9, acusado del delito de fraude.

Las diligencias operativas estuvieron a cargo de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales. Las intervenciones judiciales se desplegaron en tres puntos del área metropolitana, incluyendo residencias situadas en las colonias Puerta de Hierro y Vidriera, en el municipio de Monterrey, así como en un inmueble localizado en San Pedro Garza García.

Durante las inspecciones en los domicilios, las autoridades estatales aseguraron material probatorio compuesto por dispositivos de almacenamiento digital, computadoras portátiles, equipos de cómputo de escritorio, teléfonos celulares y diversa documentación corporativa relacionada con la razón social investigada.

Detalles de la detención

La ejecución de los cateos ocurre de manera posterior a la detención de Manuel Enrique "N" por agentes ministeriales en el municipio de San Pedro Garza García, tras permanecer con orden de aprehensión vigente. El imputado cumple prisión preventiva en un Centro de Reinserción Social del Estado a la espera de que la autoridad judicial determine su situación jurídica.

Contexto de la investigación

La carpeta de investigación se enmarca en las denuncias presentadas por afectados de la firma inmobiliaria Proyectos 9, grupo societario que acumula múltiples señalamientos y procesos penales abiertos por supuestas irregularidades financieras y de entrega en desarrollos comerciales y habitacionales en la entidad.