Contactanos
Nación

Pánico en el Colegio de Bachilleres 6: encapuchados irrumpen y lanzan cohetones

La incursión provocó que estudiantes evacuaran las instalaciones y dejó a un profesor con una lesión en la cabeza. La SSC desplegó elementos de seguridad en la zona, mientras que la SEP condenó los hechos.

Por Redaccion La Voz - 10 octubre, 2026 - 11:17 a.m.
Pánico en el Colegio de Bachilleres 6: encapuchados irrumpen y lanzan cohetones
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un grupo de personas encapuchadas irrumpió el viernes 9 de octubre en las instalaciones del Colegio de Bachilleres No. 6, ubicado en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerra, en la Ciudad de México, donde lanzó artefactos pirotécnicos y ocasionó momentos de alarma entre la comunidad escolar.

      El incidente provocó que varios alumnos salieran corriendo del plantel. Además, un profesor resultó lesionado y otra docente presentó una crisis de ansiedad, por lo que ambos recibieron atención de paramédicos.

      Movilización de policías y servicios de emergencia

      De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los individuos ingresaron al centro educativo y arrojaron cohetones, situación que derivó en el despliegue de policías y personal de emergencias.

      Tras la llegada de las autoridades, los encapuchados comenzaron a dispersarse y abandonaron el lugar. Los elementos de seguridad permanecieron en las inmediaciones con el propósito de prevenir nuevos incidentes y proteger a los estudiantes.

      Durante la atención médica, los paramédicos valoraron a un profesor que presentaba una contusión de un centímetro en la región parietal derecha, correspondiente a la parte superior y lateral del cráneo. Asimismo, atendieron a una docente que sufrió una crisis de ansiedad a raíz de lo ocurrido.

      Ninguno de los dos necesitó ser trasladado a un hospital.

      La SEP condena los hechos violentos

      Ante lo sucedido, la Secretaría de Educación Pública (SEP) expresó su rechazo a los actos de violencia registrados en el Colegio de Bachilleres No. 6.

      La dependencia reiteró que ninguna manifestación de violencia está justificada y reafirmó su compromiso con la protección y el bienestar de la comunidad estudiantil.

      Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por estos hechos, mientras las autoridades mantienen presencia en la zona para resguardar la seguridad del plantel.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados