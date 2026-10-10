Pánico en el Colegio de Bachilleres 6: encapuchados irrumpen y lanzan cohetones

Un grupo de personas encapuchadas irrumpió el viernes 9 de octubre en las instalaciones del Colegio de Bachilleres No. 6, ubicado en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerra, en la Ciudad de México, donde lanzó artefactos pirotécnicos y ocasionó momentos de alarma entre la comunidad escolar.

El incidente provocó que varios alumnos salieran corriendo del plantel. Además, un profesor resultó lesionado y otra docente presentó una crisis de ansiedad, por lo que ambos recibieron atención de paramédicos.

Movilización de policías y servicios de emergencia

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los individuos ingresaron al centro educativo y arrojaron cohetones, situación que derivó en el despliegue de policías y personal de emergencias.

Tras la llegada de las autoridades, los encapuchados comenzaron a dispersarse y abandonaron el lugar. Los elementos de seguridad permanecieron en las inmediaciones con el propósito de prevenir nuevos incidentes y proteger a los estudiantes.

Durante la atención médica, los paramédicos valoraron a un profesor que presentaba una contusión de un centímetro en la región parietal derecha, correspondiente a la parte superior y lateral del cráneo. Asimismo, atendieron a una docente que sufrió una crisis de ansiedad a raíz de lo ocurrido.

Ninguno de los dos necesitó ser trasladado a un hospital.

La SEP condena los hechos violentos

Ante lo sucedido, la Secretaría de Educación Pública (SEP) expresó su rechazo a los actos de violencia registrados en el Colegio de Bachilleres No. 6.

La dependencia reiteró que ninguna manifestación de violencia está justificada y reafirmó su compromiso con la protección y el bienestar de la comunidad estudiantil.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por estos hechos, mientras las autoridades mantienen presencia en la zona para resguardar la seguridad del plantel.