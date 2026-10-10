Ciclón Simón genera alerta en costas de México: vientos de 215 km/h

CIUDAD DE MÉXICO — El ciclón tropical Simón se intensificó rápidamente en las últimas horas hasta alcanzar la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson mientras se desplaza sobre las aguas del Océano Pacífico, generando alerta meteorológica en diversos estados del occidente y noroeste de México.

De acuerdo con los reportes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el fenómeno presenta vientos sostenidos superiores a los 215 kilómetros por hora y rachas aún más fuertes. Las bandas nubosas del sistema interactúan con la entrada de humedad, lo que provocará lluvias puntuales extraordinarias, intenso oleaje y fuertes rachas de viento en zonas costeras de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit, con afectaciones proyectadas también hacia las costas de Baja California Sur.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) activó las alertas preventivas y desplegó brigadas operativas en las zonas de mayor riesgo por posibles deslaves, encharcamientos e incremento en las escalas de ríos y arroyos. Las autoridades hicieron un llamado a la población costera y a la navegación marítima a extremar precauciones, evitar el acercamiento a cuerpos de agua y mantenerse atentos a las indicaciones oficiales de los comités locales de protección civil.

Se prevé que Simón mantenga su trayectoria paralela a las costas mexicanas durante el fin de semana, por lo que el monitoreo sobre su velocidad de desplazamiento e intensidad continuará de manera permanente por parte de los organismos de protección del país.