Claudia Sheinbaum aclara reunión económica con Ronald Johnson

# Sheinbaum aclara que reunión con Ronald Johnson fue económica y deja pendiente diálogo sobre seguridad

La presidenta explicó que el encuentro con el embajador de Estados Unidos se centró en comercio, inversión y solicitudes empresariales; adelantó que sostendrán otra reunión para abordar asuntos específicos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que su reciente encuentro con el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, tuvo un carácter empresarial y económico, por lo que no hubo oportunidad de dialogar sobre algunos temas de seguridad pendientes entre ambos países.

Durante su conferencia matutina del viernes 9 de octubre, la mandataria explicó que la reunión realizada en Palacio Nacional contó con la participación de representantes de la American Chamber of Commerce, quienes expusieron inquietudes y solicitudes relacionadas con sus actividades comerciales en México.

Sheinbaum señaló que el encuentro permitió explicar aspectos de la Ley de Ingresos y abordar las condiciones para fomentar la inversión de empresas estadounidenses en territorio mexicano.

"Fue una reunión con empresarios en donde estuvo presente el embajador en México, Johnson. De hecho, él trajo a la delegación de la American Chamber", explicó la presidenta.

Seguridad y academia policial de Querétaro, temas pendientes

La mandataria reconoció que durante la reunión no se abordaron asuntos relacionados con la seguridad, entre ellos el proyecto de una Academia Internacional de Policía en Querétaro, que contempla capacitación para elementos policiales con participación de agencias estadounidenses.

El proyecto generó cuestionamientos después de la participación de Johnson en la colocación de la primera piedra de las instalaciones, debido a las inquietudes del gobierno federal sobre los alcances de la cooperación extranjera en materia de seguridad.

Otro asunto mencionado fueron los reportes sobre presuntos ataques contra integrantes de la Guardia Costera de Estados Unidos desde territorio mexicano. Sin embargo, estos temas no fueron discutidos durante el encuentro empresarial.

Al ser cuestionada sobre la falta de diálogo, Sheinbaum respondió: "No hubo oportunidad de dialogar", y precisó que posteriormente podrán reunirse para revisar asuntos específicos.

Sheinbaum prevé otro encuentro con el embajador

La presidenta adelantó que se acordó sostener una reunión particular con Ronald Johnson para abordar los temas que quedaron pendientes. No obstante, no informó una fecha concreta ni detalló los puntos que se incluirán en la agenda.

El encuentro con empresarios se desarrolló en un contexto de conversaciones entre México y Estados Unidos sobre comercio, inversiones y cooperación bilateral.

Sheinbaum destacó que la reunión estuvo enfocada en atender las solicitudes del sector empresarial y fortalecer la confianza para que las compañías estadounidenses continúen invirtiendo en México.

Por ahora, los asuntos de seguridad deberán esperar a un encuentro específico entre las autoridades correspondientes, mientras ambos países mantienen el diálogo sobre sus relaciones económicas y diplomáticas.