Katie Zacharia asume como nueva secretaria de prensa de Trump

# Trump elige a Katie Zacharia como nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca

La comentarista conservadora sustituirá a Karoline Leavitt, quien dejó el cargo a finales de agosto para dedicar más tiempo a su familia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eligió a Katie Zacharia como nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, en sustitución de Karoline Leavitt, quien abandonó el puesto a finales de agosto de 2026.

Zacharia se desempeña como asesora principal de comunicaciones de Trump Media & Technology Group, empresa responsable de la red social Truth Social. Además, cuenta con experiencia como comentarista política en medios conservadores y como portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

La designación fue reportada el viernes 9 de octubre y representa un cambio importante en el equipo de comunicación de la administración estadounidense, especialmente ante la proximidad de las elecciones legislativas de medio término.

¿Quién es Katie Zacharia, la nueva vocera de Trump?

Katie Zacharia es abogada, estratega política y comentarista conservadora. Antes de ser seleccionada para el cargo, trabajó en la estrategia de comunicación de Trump Media & Technology Group y participó en programas de cadenas como Fox News, Fox Business, Newsmax y One America News Network.

También ocupó, durante un breve periodo entre febrero y abril de 2026, el puesto de portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, bajo la dirección de Kristi Noem.

Su cercanía con el movimiento político de Trump y su experiencia en comunicación fueron elementos relevantes para su selección.

¿Cuáles serán sus funciones en la Casa Blanca?

Como secretaria de prensa, Zacharia tendrá la responsabilidad de comunicar las decisiones y políticas de la administración, responder a las preguntas de los periodistas y coordinar los mensajes oficiales del gobierno.

Entre sus principales tareas estarán dirigir las conferencias de prensa en la Casa Blanca, gestionar la relación con los medios de comunicación y asesorar al presidente en asuntos relacionados con la imagen pública y la estrategia informativa.

Su llegada ocurre en un momento en el que el gobierno estadounidense se prepara para afrontar el proceso electoral de medio término, que renovará escaños del Congreso.

¿Por qué dejó el cargo Karoline Leavitt?

Karoline Leavitt dejó la secretaría de prensa a finales de agosto, después del nacimiento de su segunda hija, con la intención de dedicar más tiempo a su familia.

Tras su salida, la Casa Blanca mantuvo vacante el puesto durante varias semanas. Leavitt, sin embargo, continuó vinculada al entorno político de Trump como asesora externa y colaboradora de Fox News.

Con la selección de Zacharia, la administración busca restablecer la actividad habitual de comunicación con los medios y fortalecer su estrategia informativa de cara a los próximos meses.

Hasta el momento de la publicación original, no se habían detallado públicamente todos los aspectos relacionados con la fecha exacta en que Zacharia comenzaría a desempeñar sus nuevas funciones.