Protesta de mujeres trans en Cuauhtémoc termina en enfrentamiento y deja al menos 10 lesionados

Una protesta de mujeres trans frente a la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, derivó en un enfrentamiento con trabajadores y elementos policiales, con un saldo de al menos 10 personas lesionadas, según los reportes disponibles.

La movilización tenía como objetivo solicitar la verificación de un hotel ubicado sobre Calzada de Tlalpan, donde las manifestantes denunciaron presuntas agresiones. De acuerdo con la información difundida, las mujeres tenían previsto reunirse con autoridades de la demarcación para exponer lo sucedido y exigir atención a sus demandas.

¿Qué ocurrió durante la jornada de salud?

Una de las afectadas relató a N+ que el martes pasado varias trabajadoras sexuales participaban en una jornada de salud organizada junto con la asociación Médicos Sin Fronteras, en las inmediaciones del Hotel Maga.

Según su testimonio, durante la actividad fueron amenazadas por varias personas y, minutos después, algunas de ellas recibieron golpes. Estos hechos motivaron la exigencia de revisar las condiciones del establecimiento y atender las denuncias presentadas por las trabajadoras.

Detalles del enfrentamiento en la alcaldía

Durante la protesta en la explanada de la alcaldía, las manifestantes encendieron una fogata y realizaron pintas en el inmueble. Ante estas acciones, elementos de seguridad utilizaron extintores para replegarlas, situación que desencadenó un enfrentamiento.

La intervención provocó una mayor molestia entre las participantes, quienes comenzaron a romper cristales y ocasionar daños al mobiliario del edificio, de acuerdo con los reportes sobre lo ocurrido.

Consecuencias de la movilización

El conflicto se extendió más allá de las instalaciones de la alcaldía. Después del enfrentamiento con los policías, las mujeres se desplazaron hacia el cruce de Buena Vista, donde un grupo de hombres vestidos de civil presuntamente las persiguió y tomó objetos para agredirlas.

Hasta la información proporcionada, se reportan al menos 10 personas lesionadas. La movilización se originó por las denuncias de presuntas agresiones contra trabajadoras sexuales y la exigencia de que las autoridades verificaran el hotel señalado.