Alcalde de Elota, Richard Millán, generó críticas por su peculiar atuendo durante el Grito

CIUDAD DE MÉXICO — La celebración de la Gesta de Independencia en el municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León, generó una amplia controversia en plataformas digitales tras la vestimenta utilizada por el alcalde Juan Antonio Martínez Rodríguez durante la ceremonia del Grito.

El edil acudió al balcón municipal portando una prenda tipo gabardina de alta costura inspirada en la bandera de México, acompañada de accesorios con incrustaciones brillantes y un sombrero decorado, lo cual desató de inmediato reacciones encontradas entre los habitantes y usuarios de redes sociales. Las imágenes del evento se volvieron virales a las pocas horas de su publicación, originando críticas dirigidas a la idoneidad del vestuario para un acto ceremonial republicano.

¿Cómo ocurrió la controversia?

Frente a la ola de comentarios, Martínez Rodríguez defendió públicamente su elección textil manifestando que la prenda representaba un tributo artesanal a los símbolos patrios y una expresión de orgullo por las tradiciones nacionales. No obstante, diversos sectores de la opinión pública cuestionaron el contraste entre el costoso atuendo exhibido por el edil y las carencias presupuestales que enfrentan diversas comunidades de la demarcación.

Impacto en la comunidad

El episodio se sumó a la lista de incidentes mediáticos registrados durante las festividades patrias en distintas regiones del país, donde la conducta o la imagen pública de los funcionarios locales concentró la atención mediática por encima del desarrollo formal de los actos institucionales.