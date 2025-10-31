Cómo saber cuánto tengo en mi Afore y por qué es importante consultar mi saldo

Conocer cómo saber cuánto tengo en mi Afore es esencial para estar al tanto del estado de cuenta del monto total acumulado del ahorro para el retiro. Esto permite planificar mejor el futuro financiero.

Consultar el estado de cuenta Afore es más sencillo de lo que imaginas. Existen diversas opciones para revisar este dato desde la comodidad de tu celular o computadora. Cada método está diseñado para brindarte acceso rápido y seguro a la información de tu cuenta individual.

Por qué es importante consultar tu saldo regularmente

Consultar el saldo de tu Afore te ayuda a mantener el control de tu cuenta. Así como verificas tu cuenta bancaria después de realizar pagos, revisar tu ahorro para el retiro debería formar parte de tu rutina financiera habitual.

Conocer cuánto has acumulado para tu retiro, identificar qué parte del saldo puede retirarse en distintos momentos, monitorear si las aportaciones de tu patrón se están registrando correctamente y planear estrategias para incrementar tu ahorro son beneficios clave de esta práctica.

Además, si detectas errores como aportaciones faltantes o movimientos desconocidos, puedes solicitar aclaraciones con tu administradora o acudir al IMSS para resolver cualquier inconsistencia. Mantener vigilancia constante sobre tu cuenta te protege de posibles errores administrativos.

Pasos de cómo saber cuánto tengo en mi Afore

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) tiene a disposición de todos los trabajadores la aplicación AforeMóvil. Asimismo, cada Administradora cuenta con su propia app. Aquí el paso a paso.

1. Descarga e instalación de la app

Para descargar la aplicación AforeMóvil, sólo tienes que buscarla en tu tienda de aplicaciones, generar tu contraseña de acceso y esperar a que se verifiquen tus datos en la Afore, proceso que tarda máximo 48 horas. LA app está disponible tanto para dispositivos iOS como Android.

En el caso de la app oficial de tu Afore, el procedimiento es similar: búscala en tu tienda de aplicaciones con el nombre de tu administradora, crea tu usuario y contraseña, y verifica tu identidad. Una vez completado el registro, podrás consultar tu saldo de manera segura y rápida desde tu celular.

2. Consulta tu saldo

En la app AforeMóvil, entra a la sección Mi Cuenta, elige la opción Mi Ahorro y se desplegará tu saldo actual junto con los movimientos realizados en los últimos 4 meses. La interfaz es intuitiva y muestra información actualizada en tiempo real.

Si prefieres hacerlo desde la aplicación de tu Afore, inicia sesión con tu usuario y contraseña, dirígete al apartado de Saldo o Estado de Cuenta, y allí podrás ver el monto acumulado, tus subcuentas y los movimientos recientes. En la mayoría de las plataformas, esta información se actualiza automáticamente conforme se registran aportaciones o rendimientos.