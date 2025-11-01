Nuevo testimonio familiar sacude caso Valeria Márquez

El caso del asesinato de la influencer Valeria Márquez ha tomado un giro inesperado. El periodista argentino Javier Ceriani reveló nuevos detalles que, según una supuesta familiar cercana, señalan al tío de la víctima, quien además era su socio comercial, como el posible autor intelectual o material del crimen.

La información, dada a conocer el viernes 31 de octubre, se suma a la investigación que actualmente se lleva a cabo bajo protocolo de feminicidio en Zapopan, Jalisco.

El Testimonio en el Entierro

Según el relato de Ceriani, una tía de la creadora de contenido habría revelado el nombre del presunto asesino durante el entierro de Valeria. La familiar supuestamente pronunció una frase contundente que conmocionó a los presentes:

"No investiguen más, no pregunten más, porque quien mató a mi sobrina es...", habría dicho, revelando el nombre de su tío.

La presunta tía sostiene que el tío era socio de Valeria en el salón de belleza Blossom The Beauty Lounge. Un elemento que refuerza la sospecha familiar es que, aunque el tío y su pareja sentimental solían estar en el local todos los días, estuvieron ausentes el día exacto en que ocurrió el asesinato. El testimonio apunta a la posibilidad de que el tío estuviera involucrado en el crimen.

Recuento del Crimen de la Influencer

Valeria Márquez, una influencer mexicana de 23 años, fue brutalmente asesinada el 13 de mayo de 2025. El crimen ocurrió mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok desde su salón de belleza.

Durante el live, un hombre ingresó al establecimiento, preguntó si ella era Valeria y, tras un breve intercambio, le disparó a quemarropa antes de huir a bordo de una motocicleta.

Antes de su muerte, Valeria era conocida por su contenido sobre belleza, estilo de vida y viajes en redes sociales, donde acumulaba más de 113,000 seguidores. El caso ya estaba rodeado de especulaciones previas, incluyendo un audio filtrado (cuya autenticidad no ha sido confirmada) donde supuestamente denunciaba abuso emocional por parte de su expareja, y el reporte de que su casa fue saqueada poco después del homicidio.

Este nuevo testimonio familiar introduce la hipótesis de un móvil que podría estar relacionado con los negocios o disputas internas, desviando la atención de las especulaciones iniciales centradas en su vida sentimental. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el asesinato.