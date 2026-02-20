¿Qué está pasando en México con los Therians y los libros de la SEP?

En los últimos días se ha desatado un intenso debate en redes sociales que combina educación, identidad y virales digitales. Todo comenzó con la reinterpretación de unas ilustraciones escolares —y terminó convirtiéndose en una discusión más amplia sobre cómo consumimos información.

¿Qué mostraban los libros de texto?

En el libro "Proyectos Comunitarios", que forma parte de los Libros de Texto Gratuitos de tercer grado de primaria de la SEP, hay un apartado llamado La vida en movimiento dedicado a explicar cómo se desplazan los animales.

En varias páginas aparecen niños con máscaras de zorro y accesorios, e incluso representaciones con colas, caminando o explorando el entorno natural.

Sin embargo, los textos no mencionan la palabra "therian" ni promueven esa identidad de ninguna forma. Las ilustraciones están pensadas como recursos lúdicos para entender la fauna, no para invitar a los alumnos a identificarse como animales.

¿Qué significa Therian y por qué explotó el debate?

El término therian proviene de la idea de teriantropía: algunas personas sienten una conexión interna o identidad con un animal no humano. Esa subcultura ha ganado visibilidad en redes sociales recientemente, especialmente entre jóvenes en plataformas como TikTok e Instagram.

Así, cuando usuarios vieron las ilustraciones con máscaras en el libro escolar, algunos interpretaron (erróneamente) que se estaba enseñando o promoviendo esta identidad en las escuelas, y la información se viralizó rápidamente.

Verificación de hechos de medios independientes confirma que el contenido educativo no fue diseñado para ese propósito, y que las ilustraciones son parte de una metodología para hablar del comportamiento animal, movilidad y empatía con la naturaleza.

¿Hay respuestas oficiales de la SEP?

Hasta el momento, la SEP no ha emitido un comunicado oficial que confirme que se haya incorporado la cultura therian en los materiales educativos vigentes.

Especialistas en educación también han señalado que el uso de mascarillas y disfraces en libros escolares es algo habitual, usado como estrategia pedagógica para estimular la imaginación y facilitar la comprensión de conceptos, sin ninguna intención de adoctrinar.

¿Por qué crece tanto el interés por esto?

La controversia no sucede en el vacío. En paralelo, el fenómeno therian ha adquirido una presencia considerable en redes sociales y políticas públicas:

En Congreso de Nuevo León se presentó una iniciativa para proteger a jóvenes que se identifican como therians contra el acoso y bullying en escuelas y espacios públicos, bajo el argumento de respetar la diversidad.

Además, influencers han anunciado la creación de una fundación en apoyo a therians en México, buscando defender sus derechos ante críticas y estigmas.

Algunos diputados han puesto el tema en la agenda nacional, planteando incluso discusiones legislativas sobre cómo atender la creciente visibilidad de este grupo.

¿Qué nos deja este debate?

1. Contenido educativo vs. interpretación social: La confusión entre ilustraciones escolares y una identidad real muestra cómo los contenidos pueden ser reinterpretados fuera de contexto y volverse virales sin evidencia sólida.

2. La importancia de verificar antes de compartir: Verificadores de hechos han aclarado que no hay promoción directa de la subcultura therian en los libros básicos de la SEP.

3. Un fenómeno más amplio: La discusión va más allá de un libro de texto: se ha convertido en una conversación sobre identidad, libertad de expresión y cómo las nuevas tendencias culturales inciden en la educación y en la política.