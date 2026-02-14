Aldo Farah apoya a Karla tras accidente en Monterrey: ¿Qué sucedió?

El creador de contenido Aldo Farah Navarro generó una fuerte reacción en la opinión pública tras ofrecerse formalmente a cubrir los daños materiales y el apoyo psicológico para Karla, la conductora que atropelló accidentalmente a una mujer el pasado lunes 9 de febrero en la avenida Paseo de los Leones. El incidente, que se volvió viral debido a videos captados por testigos en la colonia Cumbres, ocurrió cuando una peatona identificada como Hortensia descendió de su vehículo familiar y cruzó de forma imprudencial los carriles centrales de la mencionada vía, siendo arrollada por el automóvil blanco que conducía Karla. Tras el fuerte impacto, la víctima quedó inconsciente y fue trasladada a un hospital cercano, donde su estado de salud actual permanece bajo reserva oficial.

A través de sus redes sociales, Farah Navarro expresó su intención de pagar la reparación del vehículo de la conductora involucrada, quien fue liberada por las autoridades tras determinarse que el atropello no fue intencional. El influencer manifestó que, en caso de que los daños materiales ya hayan sido cubiertos por el seguro, destinará los recursos para costear un año de terapia psicológica para Karla, con el fin de ayudarla a procesar el impacto emocional del accidente. Esta postura ha dividido comentarios en plataformas digitales, entre quienes aplauden el gesto de solidaridad hacia la conductora y quienes cuestionan el enfoque de la ayuda ante la gravedad de las lesiones sufridas por la mujer atropellada.

El impacto del accidente en la comunidad

El caso ha puesto nuevamente sobre la mesa el debate acerca de la seguridad vial y la responsabilidad de los peatones en avenidas de alta velocidad en Monterrey. Mientras Karla rindió su declaración ante el Ministerio Público de Vialidad y quedó en libertad sin cargos penales, el ofrecimiento de Aldo Farah busca, según sus palabras, mitigar las consecuencias de un suceso que calificó como lamentable y traumático para las partes involucradas. La intervención del influencer destaca en un contexto donde los accidentes en Paseo de los Leones han incrementado la presión sobre las autoridades municipales para mejorar la señalización y el control de tráfico en una de las zonas con mayor incidencia de percances viales al poniente de la ciudad.