Claudia Sheinbaum solicita a la FGR investigar a Ernesto Ruffo: ¿Qué vínculos hay?

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se pronunció a favor de que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue, si lo considera pertinente, si Ernesto Ruffo protegió a Los Arellano Félix.

Así lo dijo luego de que varios medios han recuperado las declaraciones de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, quien reveló en 1993 ese vínculo de protección, que coincide con los señalamientos de Felipe Calderón contra Ernesto Ruffo en 2017.

"Ya que la Fiscalía vea si es necesaria una investigación, que es parecido a la publicación que hizo el propio Felipe Calderón en el 2017. Felipe Calderón denuncia en 2017 a través de redes sociales... algo similar a lo que publica... Milenio. Ya la Fiscalía que en todo caso revise si es pertinente una investigación o no, pero si se fijan es muy parecido lo que declara este narcotraficante en 1993 con lo que denuncia el propio Felipe Calderón...", dijo Claudia Sheinbaum durante la conferencia mañanera de este 29 de julio.

Recuperan declaraciones de El Chapo sobre protección de Ernesto Ruffo a Los Arellano Félix

La información recuperada por varios medios se basa en el expediente AP 1132/93 de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con El Chapo, Benjamin Arellano Félix, cofundador del Cártel de Tijuana, presumía su amistad con Ernesto Ruffo, quien gobernó Baja California de 1989 a 1995 y hoy es señalado de huachicol fiscal.