Gobierno de Claudia Sheinbaum presenta lineamientos sobre derechos de audiencias

Niega Claudia Sheinbaum censura con lineamientos a medios: ´Es absolutamente falso´

La Presidenta Claudia Sheinbaum negó que el Gobierno federal busque censurar con los lineamientos sobre los "Derechos de las Audiencias" contemplados en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

"Esto es falso. Absolutamente falso. No hay censura, ni va a haber censura. Además, con acuerdo de la Cámara de Radio y Televisión, esa ley se aprobó dialogando con la Cámara, fue el esquema para garantizar el derecho de las audiencias.

"Entonces, es absolutamente falso que el objetivo del Gobierno sea censurar. Es garantizar los derechos de las audiencias", aseguró Sheinbaum en conferencia mañanera.

Ayer, el Gobierno federal presentó los "lineamientos" que en los hechos buscan censurar a concesionarios de radio y televisión, la regulación incluso podría extenderse a la prensa escrita y las plataformas digitales, como las redes sociales.

"La prensa escrita no está incorporada en este proceso. Tendría, en todo caso, que revisarse si es necesario o no, las plataformas tampoco están en esta regulación y son temas que están también a discusión de la sociedad", señaló ayer la Mandataria federal en su conferencia mañanera.

Acciones de la autoridad

Las medidas exigen a los medios no difundir información falsa, descontextualizada o histórica como si fuera actual, y aclarar cuando un contenido sea una noticia, opinión o publicidad.