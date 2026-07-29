Grupo criminal alertado: refinería clandestina en Reynosa sin detenidos

Operadores habrían abandonado la refinería clandestina de Reynosa, Tamaulipas previo al operativo de la FGR gracias a un presunto aviso.

La refinería clandestina que fue encontrada en Reynosa, Tamaulipas, habría sido abandonada antes del operativo donde la Fiscalía General de la República (FGR) decomisó casi 4 millones de litros de hidrocarburos.

De acuerdo con Reforma, "fuentes policiacas" señalaron que el grupo criminal que operaba la refinería clandestina abandonó las instalaciones semanas antes del operativo gracias a un "aviso".

¿Cómo ocurrió el abandono de la refinería?

De acuerdo con las fuentes policiacas consultadas por Reforma, la refinería clandestina de Reynosa fue localizada fuera de operación debido a que el grupo criminal fue advertido del operativo de la FGR. Dichas fuentes señalaron que fue el empresario José Víctor Pablo Vélez, alias "El Güero Marvic", quien fue alertado del operativo y "tiene muchos contactos".

Este supuesto aviso habría conseguido que, pese al hallazgo de la refinería clandestina en Reynosa, no se realizara ninguna detención. "Esa compañía estaba abandonada... ya los traían desde hace tiempo. El Güero Marvic tiene muchos contactos y seguro le avisaron, por eso no detuvieron a nadie".

Detalles confirmados sobre el operativo

Este empresario ya había sido relacionado con la refinería clandestina luego de que se encontraran tres tráileres de la empresa Marvic Petroleum dentro del predio de 41.851 metros cuadrados.