´Alito´ Moreno exige que AMLO enfrente a la justicia por presuntos pactos con el crimen

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, arremetió contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador y acusó que durante su gobierno existieron presuntos acuerdos con integrantes del crimen organizado, por lo que sostuvo que debería ser llevado ante la justicia.

Durante la inauguración de la reunión plenaria del PRI, Moreno cuestionó que Morena busque actuar contra opositores mientras, desde su perspectiva, deja de lado a políticos de ese partido que han sido señalados por autoridades de Estados Unidos por supuestos vínculos con el crimen organizado.

El líder priista calificó como "grotesco" que se pretenda perseguir y encarcelar a adversarios políticos. En ese contexto, afirmó que López Obrador debería ser el primero en responder ante la justicia, al señalarlo como responsable de haber iniciado presuntos pactos con el crimen organizado.

Moreno también lanzó críticas contra integrantes del entorno del expresidente y mencionó a "Andy" entre los llamados "narc juniors", según sus propias declaraciones.

Ante los cuestionamientos sobre las acusaciones contra políticos de Morena, el dirigente del PRI sostuvo que, aunque el gobierno asegure que no existen pruebas, desde su perspectiva los señalamientos están documentados.

Moreno sostiene que López Obrador debería enfrentar la justicia por sus acciones.

En otro momento, Moreno aseguró que no le inquietan las amenazas relacionadas con un posible juicio para retirarle el fuero. Afirmó que no tiene nada que ocultar y que está dispuesto a enfrentar cualquier procedimiento.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de terminar en prisión, respondió que se ve "defendiendo a México".

El líder del PRI defiende su permanencia y rechaza las amenazas de juicio.

Finalmente, el dirigente priista se presentó como víctima de ataques, difamaciones y calumnias por parte del gobierno. También defendió su permanencia al frente del PRI al cuestionar por qué recibe críticas constantes si, como se afirma, el partido está perdiendo presencia.