Enfrentamiento en Candela: muere el comandante Mauro Flores Rodríguez

Fuego cruzado en la brecha: componen corrido sobre enfrentamiento que cobró la vida de un policía coahuilense

Difunden en distintas plataformas de streaming un corrido inspirado en el enfrentamiento de Candela, donde murió el comandante Mauro Flores Rodríguez y dos civiles armados fueron abatidos.

Saltillo - El enfrentamiento armado registrado durante la madrugada del 25 de agosto en Candela, que dejó como saldo la muerte del comandante de la Policía Estatal Mauro Flores Rodríguez y de dos civiles armados, ya fue convertido en corrido y difundido a través de distintas plataformas de streaming.

La composición, titulada "Fuego cruzado en la brecha de Candela", fue realizada por Antonio Esquivel, compositor originario de Coahuila que en sus redes sociales se define como un cronista que lleva a su música historias del norte de México mediante sonidos del regional mexicano.

Esquivel cuenta con una comunidad de 44 mil seguidores en Facebook, donde acumula alrededor de mil 500 publicaciones y mantiene un perfil verificado. Desde ese espacio también dirige a sus seguidores hacia sus contenidos musicales mediante un enlace que concentra sus diferentes plataformas.

"Más que un artista, Antonio Esquivel es un cronista. Su música es un viaje al corazón del norte de México, pintando historias con los sonidos auténticos del Regional Mexicano. Originario de Coahuila, cada una de sus composiciones está anclada en su tierra", señala la descripción de su perfil.

Ahora, uno de los acontecimientos recientes de seguridad ocurridos en el estado forma parte de esas composiciones.

"Era agosto de 2026, la madrugada estaba muy callada, allá por Candela, en la frontera donde la tierra se pone pesada", comienza el corrido, que ubica los acontecimientos alrededor de las 4:30 horas, cuando elementos de la Policía Estatal realizaban recorridos de vigilancia.

La letra reconstruye el momento en que los policías detectaron un vehículo sospechoso y posteriormente comenzó el intercambio de disparos con civiles armados.

El corrido también recrea comunicaciones de emergencia para solicitar apoyo después de que un elemento resultara herido, su traslado al Hospital Santa María de Monclova y la movilización de fuerzas de seguridad para buscar a un posible tercer involucrado.

Un homenaje al policía caído

Una parte central de la composición está dedicada al comandante Mauro Flores Rodríguez, quien resultó herido durante el enfrentamiento y posteriormente perdió la vida.

"Sale de casa sin saber si volvería, cuidando nuestra tierra de noche y de día. Allá en Candela no dio un paso para atrás", refiere uno de los fragmentos difundidos en la composición.

El enfrentamiento dejó dos civiles armados abatidos y el fallecimiento del comandante. Además, fueron aseguradas dos armas largas, ponchallantas y el vehículo utilizado por los agresores.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación ante la posibilidad de que una tercera persona viajara en la unidad y consiguiera escapar después del intercambio de disparos.

Hermano del "Jefe Jaguar"

Mauro Flores Rodríguez era hermano de Héctor Flores Rodríguez, conocido como el "Jefe Jaguar", actual subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila.

El comandante fallecido contaba con más de 10 años de experiencia en corporaciones municipales y estatales y se encontraba realizando labores de vigilancia cuando se produjo el ataque.

Héctor Flores Rodríguez, por su parte, suma 29 años de servicio en corporaciones de seguridad y su trayectoria ha estado principalmente vinculada con áreas operativas y el combate a grupos delictivos.